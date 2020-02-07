Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-07T20:30+0300
https://ria.ru/20200207/1564420829.html
В новой Москве спасли провалившегося под лед лыжника
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564420950_0:45:1081:653_1036x0_80_0_0_08a07f58f2d95b0447b5a503c21b96f1.jpg
РИА Новости

В новой Москве спасли провалившегося под лед лыжника

20:24 07.02.2020 (обновлено: 20:30 07.02.2020)
1601
© РИА НовостиСпасение лыжника в новой Москве
Спасение лыжника в новой Москве
© РИА Новости
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мужчина провалился под лед, катаясь на лыжах на реке Десна в новой Москве, его спасли, сообщает столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
"Вахтенный наблюдатель поисково-спасательной станции "Троицкая" услышал крики о помощи, после чего дежурная смена незамедлительно вышла по тревоге на судне на воздушной подушке "Змей" к месту происшествия", - говорится в сообщении.
Мужчину отвезли на станцию, где ему оказали первую помощь. Сейчас он ждет приезда "скорой", отмечают власти.
Вид на набережную с Большого Москворецкого моста
3 февраля, 20:24
Сотрудники МЧС спасли из Москвы-реки тонущую собаку
800011
Обсудить 0
Новая МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Кофе
В Югре работница закусочной отбилась от грабителя горячим кофе
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская перед началом первого заседания осенней сессии Государственной Думы
Поклонская сравнила Зеленского с персонажем советской комедии
Сотрудник полиции
У экс-главы минстроя Ставрополья конфисковали дом за 78 млн рублей
Айрат Хайруллин
Источник: в разбившемся вертолете мог находиться депутат Хайруллин
Знак такси на автомобиле
СМИ: челябинец изнасиловал таксистку и несколько часов возил по городу
Детеныш балтийской нерпы, спасенный на Финском заливе под Петербургом в районе Стрельны
На берегу Финского залива спасли детеныша балтийской нерпы
НПЗ в Белоруссии
Москва и Минск договорились о поставках газа и нефти на 2020 год
Девушка покупает овощи в магазине
В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
Суд арестовал замглавы Генштаба Арсланова по делу о хищениях
Закрытые ракетные шахты на подводной лодке класса Огайо USS Wyoming
Forbes рассказал о преимуществе России над США в гонке вооружений
Скорая помощь
В Татарстане разбился частный вертолет с тремя людьми
Режиссер Юлий Гусман
Юлий Гусман рассказал о размере своей пенсии
Бурая медведица по кличке Ляля с медвежатами
В нижегородском зоопарке бурая медведица родила тройню
Флаг Ирана. Архивное фото
В Генштабе Ирана заявили о нанесении "серьезного урона" силам США
Медики в защитных костюмах на железнодорожной станции Шанхая
Директор ВОЗ оценил снижение темпов распространения коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:14Эксперт из Мексики оценил значение визита Лаврова
07:06Президент Туркмении назначил двух вице-премьеров
06:47В НАТО заявили о российской угрозе в космосе
06:46СМИ: минюст США прекратил расследование против автопроизводителей
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
Лента новостейМолния