В новой Москве спасли провалившегося под лед лыжника

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мужчина провалился под лед, катаясь на лыжах на реке Десна в новой Москве, его спасли, сообщает столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
"Вахтенный наблюдатель поисково-спасательной станции "Троицкая" услышал крики о помощи, после чего дежурная смена незамедлительно вышла по тревоге на судне на воздушной подушке "Змей" к месту происшествия", - говорится в сообщении.
Мужчину отвезли на станцию, где ему оказали первую помощь. Сейчас он ждет приезда "скорой", отмечают власти.
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