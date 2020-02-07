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В ООН назвали число иностранных террористов в Сирии и Ираке
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РИА Новости

В ООН назвали число иностранных террористов в Сирии и Ираке

20:20 07.02.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГлава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков на пресс-конференции в Москве. 5 апреля 2018
Глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков на пресс-конференции в Москве. 5 апреля 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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ООН, 7 фев – РИА Новости. До 27 тысяч иностранных террористов находятся в Сирии и Ираке, заявил замгенсека ООН, глава контртеррористического управления организации Владимир Воронков, выступая в Совбезе.
По его словам, террористическая организация "Исламское государство"* лишилось своего оплота в Сирии в марте 2019 года и столкнулось со сменой руководства после гибели Абу Бакра аль-Багдади в октябре. Но эта группировка, по словам дипломата, все еще составляет ядро транснациональной террористической угрозы.
"Мы должны оставаться бдительными и быть едиными в борьбе с этим злом. ИГ* продолжало свои попытки возродиться и восстановить свой потенциал проведения комплексных международных операций. Региональные ячейки ИГ* продолжают придерживаться стратегии закрепления в зонах конфликтов, используя местные проблемы", - сказал Воронков.
"Ожидается, что из-за высокой численности иностранных террористов-боевиков, которые переместились в Ирак и Сирию, они продолжат представлять угрозу в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе", - подчеркнул он.
По его словам, "их численность достигает цифры от 20 тысяч до 27 тысяч человек".
* Организация, запрещенная в России
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
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Владимир ВоронковИсламское государствоИракСирияООНВ мире
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