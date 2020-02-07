В ООН назвали число иностранных террористов в Сирии и Ираке

"Мы должны оставаться бдительными и быть едиными в борьбе с этим злом. ИГ* продолжало свои попытки возродиться и восстановить свой потенциал проведения комплексных международных операций. Региональные ячейки ИГ* продолжают придерживаться стратегии закрепления в зонах конфликтов, используя местные проблемы", - сказал Воронков.