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Депутат Госдумы рассказала о полетах Хайруллина на вертолете
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РИА Новости

Депутат Госдумы рассказала о полетах Хайруллина на вертолете

20:14 07.02.2020 (обновлено: 21:08 07.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Ирина Гусева
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Ирина Гусева
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Айрат Хайруллин, погибший при крушении вертолёта под Казанью, совершал полеты каждые выходные, находясь в регионе, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева.
Ранее представитель экстренных служб Татарстана сообщал РИА Новости, что депутат Государственной думы Айрат Хайруллин погиб в результате жесткой посадки вертолета Bell в Татарстане, еще два человека, находившиеся на борту воздушного судна, по предварительным данным, остались живы. По данным МЧС, при ЧП погиб один человек, двое пострадали. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов подтвердил гибель Хайруллина при крушении вертолета.
"Я знаю, что в выходные он каждое утро садился в этот вертолёт и летал", - рассказала Гусева.
"Мы дружим с ним. Я знаю хорошо его семью. Я дружу с ним. Не хочу о нем в прошедшем времени. Он живой...", - добавила депутат.
Видео с места гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета
Вчера, 19:32
Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета в Татарстане
По ее словам, они часто обменивались фотографиями из регионов. "Иногда он с вертолета (фотографии) присылал: "Посмотри, сколько воды у нас. Что у вас с водой?", - рассказала Гусева.
По словам первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Любови Духаниной, Хайруллин в пятницу находился в республике, он улетел в регион после пленарного заседания ГД в четверг. "Он у себя в Татарстане", - подтвердила РИА Новости Духанина.
Глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин рассказал, что его заместитель Хайруллин пользовался вертолетом основанного им холдинга. "То, что у него в холдинге был вертолет, то, что в различных районах были земли, и то, что он пользовался этим типом связи и перелетал как депутат действующий, я знаю, было", - сказал РИА Новости Кашин.
Депутат подчеркнул, что Хайруллин построил свой бизнес сам, познал трудности жизни в рабочей семье в начале юности и в студенческие годы, которые пришлись на "неспокойное время". В 1990 году Хайруллину исполнилось 20 лет. "Именно в это время он начал заниматься бизнесом и сумел создать очень эффективный многопрофильный холдинг. Этот успех потом закреплял на политическом уровне. Избирался депутатом не один созыв", - сказал Кашин. Депутат подчеркнул, что считает Хайруллина профессионалом высокого уровня и ответственным, "системным" человеком.
Депутат Госдумы А. Хайруллин погиб в крушении вертолёта в Татарстане
Вчера, 19:13
Названа предварительная причина крушения вертолета в Татарстане
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Владимир КашинКрушение вертолета в ТатарстанеИрина ГусеваАйрат ХайруллинГосдума РФСергей НеверовТатарстанПроисшествия
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Вертолет Bell 407
Названы основные версии крушения вертолета с Хайруллиным на борту
Видео с места гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета
Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета в Татарстане
Депутат Госдумы А. Хайруллин погиб в крушении вертолёта в Татарстане
Названа предварительная причина крушения вертолета в Татарстане
Айрат Хайруллин
Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
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