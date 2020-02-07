Депутат Госдумы рассказала о полетах Хайруллина на вертолете

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Депутат Госдумы Айрат Хайруллин , погибший при крушении вертолёта под Казанью, совершал полеты каждые выходные, находясь в регионе, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева

Ранее представитель экстренных служб Татарстана сообщал РИА Новости, что депутат Государственной думы Айрат Хайруллин погиб в результате жесткой посадки вертолета Bell в Татарстане, еще два человека, находившиеся на борту воздушного судна, по предварительным данным, остались живы. По данным МЧС, при ЧП погиб один человек, двое пострадали. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов подтвердил гибель Хайруллина при крушении вертолета.

"Я знаю, что в выходные он каждое утро садился в этот вертолёт и летал", - рассказала Гусева.

"Мы дружим с ним. Я знаю хорошо его семью. Я дружу с ним. Не хочу о нем в прошедшем времени. Он живой...", - добавила депутат.

По ее словам, они часто обменивались фотографиями из регионов. "Иногда он с вертолета (фотографии) присылал: "Посмотри, сколько воды у нас. Что у вас с водой?", - рассказала Гусева.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Любови Духаниной, Хайруллин в пятницу находился в республике, он улетел в регион после пленарного заседания ГД в четверг. "Он у себя в Татарстане", - подтвердила РИА Новости Духанина.

Глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин рассказал, что его заместитель Хайруллин пользовался вертолетом основанного им холдинга. "То, что у него в холдинге был вертолет, то, что в различных районах были земли, и то, что он пользовался этим типом связи и перелетал как депутат действующий, я знаю, было", - сказал РИА Новости Кашин.