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Володин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Хайруллина
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РИА Новости

Володин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Хайруллина

20:10 07.02.2020 (обновлено: 20:24 07.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАйрат Хайруллин
Айрат Хайруллин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Айрат Хайруллин . Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата от "Единой России" Айрата Хайруллина.
Ранее руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов подтвердил гибель Хайруллина при крушении вертолета в Татарстане.
"Сегодня в авиакатастрофе под Казанью погиб наш коллега и товарищ по работе Айрат Хайруллин. Он прошел путь от депутата Городского совета Казани, Госсовета Татарстана до депутата Государственной Думы", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.
Володин отметил, что с 2003 года Хайруллин представлял в Госдуме интересы избирателей Республики Татарстан, более 10 лет возглавлял Национальный Союз производителей молока. В пятницу Хайруллин работал у себя в регионе, заявил Володин.
"Приношу глубокие соболезнования родным и близким Айрата Назиповича", - заключил спикер Госдумы.
Айрат Хайруллин
Вчера, 19:00
Биография Айрата Хайруллина
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Крушение вертолета в ТатарстанеАйрат ХайруллинГосдума РФВячеслав ВолодинПроисшествия
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