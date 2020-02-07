Володин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Хайруллина

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата от "Единой России" Айрата Хайруллина.
Ранее руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов подтвердил гибель Хайруллина при крушении вертолета в Татарстане.
"Сегодня в авиакатастрофе под Казанью погиб наш коллега и товарищ по работе Айрат Хайруллин. Он прошел путь от депутата Городского совета Казани, Госсовета Татарстана до депутата Государственной Думы", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.
Володин отметил, что с 2003 года Хайруллин представлял в Госдуме интересы избирателей Республики Татарстан, более 10 лет возглавлял Национальный Союз производителей молока. В пятницу Хайруллин работал у себя в регионе, заявил Володин.
"Приношу глубокие соболезнования родным и близким Айрата Назиповича", - заключил спикер Госдумы.
Вчера, 19:00Биография Айрата Хайруллина