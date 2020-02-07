Володин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Хайруллина

"Сегодня в авиакатастрофе под Казанью погиб наш коллега и товарищ по работе Айрат Хайруллин. Он прошел путь от депутата Городского совета Казани, Госсовета Татарстана до депутата Государственной Думы", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

Володин отметил, что с 2003 года Хайруллин представлял в Госдуме интересы избирателей Республики Татарстан, более 10 лет возглавлял Национальный Союз производителей молока. В пятницу Хайруллин работал у себя в регионе, заявил Володин.