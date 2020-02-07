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Транспортная прокуратура начала проверку после ЧП в Татарстане
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РИА Новости

Транспортная прокуратура начала проверку после ЧП в Татарстане

20:02 07.02.2020 (обновлено: 20:52 07.02.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники полиции, МЧС и Следственного комитета на месте крушения частного вертолета Bell 407 в Лаишевском районе Татарстана
Сотрудники полиции, МЧС и Следственного комитета на месте крушения частного вертолета Bell 407 в Лаишевском районе Татарстана
© РИА Новости
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов по происшествию с вертолетом Bell в Татарстане, сообщается на сайте ведомства.
Ранее представитель экстренных служб Татарстана сообщал РИА Новости, что депутат Государственной думы Айрат Хайруллин погиб в результате жесткой посадки вертолета Bell в Татарстане, еще два человека, находившиеся на борту воздушного судна, по предварительным данным, остались живы. По данным МЧС, при ЧП погиб один человек, двое пострадали. Вице-спикер Госдумы Неверов подтвердил гибель Хайруллина при крушении вертолета.
"Приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с происшествие с вертолетом Bell в Республике Татарстан", - говорится в сообщении.
Сообщается, что вертолет принадлежит компании, зарегистрированной в Казани.
Видео с места гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета
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Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета в Татарстане
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