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Суд в США отказал демократам в иске о конфликте интересов Трампа
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РИА Новости

Суд в США отказал демократам в иске о конфликте интересов Трампа

19:59 07.02.2020
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
© REUTERS / Kevin Lamarque
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Апелляционный суд отказал демократам в иске о предполагаемом конфликте интересов президента США Дональда Трампа, говорится в документах суда.
Более 200 демократов из конгресса требовали, чтобы принадлежащий Трампу бизнес прекратил принимать платежи от иностранных граждан. По их словам, подобные транзакции нарушают положение Конституции США, которое запрещает госслужащим получать вознаграждение от иностранных государств.
Судьи апелляционного суда отклонили иск единогласно. Они также заявили, что члены конгресса не имеют права судиться от имени всего конгресса, который принимает решения по принципу большинства.
Конгресс и президент могут участвовать в обсуждениях любых вопросов, но судьи "не могут участвовать и не будут участвовать" в дебатах, говорится в решении суда.
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В апелляционных судах рассматривается еще два подобных дела против Трампа. Вероятно, что по крайней мере одно дело попадет в Верховный суд, который должен поставить в нем точку.
Трампу принадлежат отели, поля для гольфа и большое количество другой недвижимости, которой ежедневно пользуются иностранцы. Запрет нанес бы серьезный удар по бизнесу президента. Трамп передал свою компанию в управление сыновьям на время своего президентства.
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Дональд ТрампМинистерство юстиции СШАДемократическая партия СШАСШАВ мире
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