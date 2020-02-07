Суд в США отказал демократам в иске о конфликте интересов Трампа

Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки

ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Апелляционный суд отказал Апелляционный суд отказал демократам в иске о предполагаемом конфликте интересов президента США Дональда Трампа , говорится в документах суда.

Более 200 демократов из конгресса требовали, чтобы принадлежащий Трампу бизнес прекратил принимать платежи от иностранных граждан. По их словам, подобные транзакции нарушают положение Конституции США, которое запрещает госслужащим получать вознаграждение от иностранных государств.

Судьи апелляционного суда отклонили иск единогласно. Они также заявили, что члены конгресса не имеют права судиться от имени всего конгресса, который принимает решения по принципу большинства.

Конгресс и президент могут участвовать в обсуждениях любых вопросов, но судьи "не могут участвовать и не будут участвовать" в дебатах, говорится в решении суда.

Минюст США, который защищал Трампа на суде, заявил, что конституционный запрет на вознаграждение из-за рубежа касается не любой деятельности, а лишь официальных властных полномочий чиновников.

В апелляционных судах рассматривается еще два подобных дела против Трампа. Вероятно, что по крайней мере одно дело попадет в Верховный суд, который должен поставить в нем точку.