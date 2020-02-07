ЕС призвал Грузию к реформам и преодолению политической разобщенности

БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Предстоящие месяцы станут определяющими для Предстоящие месяцы станут определяющими для Грузии в борьбе с политической разобщенностью и продолжении начатых реформ, говорится в докладе ЕС о ходе реализации положений соглашения об ассоциации с Евросоюзом

"Грузия остается надёжными и важным партнером ЕС… Будущие месяцы станут определяющими для Грузии в борьбе с политической разобщенностью, Грузия должна проявить настойчивость в реализации начатых реформ в избирательной и правовой сферах", - говорится в документе.

В докладе подчеркивается, что основными вызовами для Грузии "остаются реформа избирательной системы, политический диалог, реформа правовой системы". В ЕС отмечают, что выборы в законодательный орган Грузии должны проходить свободно и на регулярной основе, а назначение судей в Верховный суд должно происходить прозрачно с учетом рекомендаций Венецианской комиссии. В Евросоюзе также считают, что Тбилиси необходимы дополнительные структурные реформы, чтобы сделать страну менее зависимой от влияния внешних факторов.

По словам главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля , Евросоюз обеспокоен растущей политической разобщенностью в Грузии. "Мы будем внимательно следить за развитием политической ситуации в предстоящие месяцы, учитывая растущую и вызывающую беспокойство политическую разобщенность в этой стране", - сказал Боррель. По его словам, в ЕС выступают "за создание равных условий для всех, за плюрализм в медиапространстве в ходе намеченных на этот год выборах".