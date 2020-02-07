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ЕС призвал Грузию к реформам и преодолению политической разобщенности
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РИА Новости

ЕС призвал Грузию к реформам и преодолению политической разобщенности

19:57 07.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Предстоящие месяцы станут определяющими для Грузии в борьбе с политической разобщенностью и продолжении начатых реформ, говорится в докладе ЕС о ходе реализации положений соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
"Грузия остается надёжными и важным партнером ЕС… Будущие месяцы станут определяющими для Грузии в борьбе с политической разобщенностью, Грузия должна проявить настойчивость в реализации начатых реформ в избирательной и правовой сферах", - говорится в документе.
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В докладе подчеркивается, что основными вызовами для Грузии "остаются реформа избирательной системы, политический диалог, реформа правовой системы". В ЕС отмечают, что выборы в законодательный орган Грузии должны проходить свободно и на регулярной основе, а назначение судей в Верховный суд должно происходить прозрачно с учетом рекомендаций Венецианской комиссии. В Евросоюзе также считают, что Тбилиси необходимы дополнительные структурные реформы, чтобы сделать страну менее зависимой от влияния внешних факторов.
По словам главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, Евросоюз обеспокоен растущей политической разобщенностью в Грузии. "Мы будем внимательно следить за развитием политической ситуации в предстоящие месяцы, учитывая растущую и вызывающую беспокойство политическую разобщенность в этой стране", - сказал Боррель. По его словам, в ЕС выступают "за создание равных условий для всех, за плюрализм в медиапространстве в ходе намеченных на этот год выборах".
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Со своей стороны, комиссар по соседству и расширению ЕС Оливер Вархели уверен, что этой стране нужны новые реформы. "Очень важно, чтобы Грузия продолжала идти вперед по пути больших реформ, в рамках договора об ассоциации с ЕС… Необходимы структурные реформы, к примеру, в финансовой инфраструктуре, улучшение интеграции в мировые рынки, улучшение инвестиционного климата", - сказал Вархели.
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Жозеп БоррельЕвросоюзГрузияВ мире
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