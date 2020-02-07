Директор ВОЗ заявил об истощении мировых запасов медицинских масок

"Мир столкнулся с серьезными проблемами на рынке средств персональной защиты. Спрос в 100 раз превышает норму, а цены увеличились в 20 раз. Эта ситуация усложняется тем, что средства личной защиты широко и неуместно применяются вне больничных палат. Как результат, у нас сегодня истощены запасы на ближайшие 4-6 месяцев", - сказал он.