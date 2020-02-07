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Директор ВОЗ заявил об истощении мировых запасов медицинских масок
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РИА Новости

Директор ВОЗ заявил об истощении мировых запасов медицинских масок

19:56 07.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок в аптеке
Продажа медицинских масок в аптеке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 7 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Мировых запасов одноразовых масок и респираторов недостаточно для борьбы с распространением нового коронавируса, их необходимо предоставлять в первую очередь врачам, заявил на брифинге в пятницу генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Мир столкнулся с серьезными проблемами на рынке средств персональной защиты. Спрос в 100 раз превышает норму, а цены увеличились в 20 раз. Эта ситуация усложняется тем, что средства личной защиты широко и неуместно применяются вне больничных палат. Как результат, у нас сегодня истощены запасы на ближайшие 4-6 месяцев", - сказал он.
По словам гендиректора ВОЗ, в первую очередь необходимо обеспечивать средствами защиты врачей и других медицинских работников, которые борются с распространением вируса на передовой. Для этого потребуется от 7 до 10% рыночных возможностей.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Первые два случая коронавируса были выявлены в России в Забайкальском крае и Тюменской области.
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