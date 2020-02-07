Российская певица выступит на "Оскаре" с песней из "Холодного сердца"

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российская джазовая певица Российская джазовая певица Анна Бутурлина , которая является официальным русским голосом Эльзы из мультфильма "Холодное сердце", исполнит песню Into the Unknown вместе с артистками из других стран на церемонии вручения премии "Оскар" , сообщает пресс-служба компании Disney

Мультфильм "Холодное сердце 2" вышел в России в декабре 2019 года. Во второй части главные герои Эльза, Анна, Кристофф, олень Свен и снеговик Олаф отправляются в новое путешествие, чтобы помочь Эльзе раскрыть тайну их королевства Эренделл и понять, почему она родилась наделенной силой волшебства.

"Спешим поделиться с вами потрясающей новостью - в рамках церемонии вручения премии "Оскар" на сцене театра Dolby российская джазовая певица Анна Бутурлина, которая является официальным русским голосом Эльзы из анимационного фильма Disney "Холодное сердце 2", представит песню "Into the Unknown" ("Вновь за горизонт") вместе с Идиной Мензель и певицей Aurora, а также исполнительницами из других стран: Maria Lucia (Дания), Willemun Verkaik (Германия)", — сказали в пресс-службе.

Into the Unknown номинирована на "Оскар" как лучшая песня.

"Холодное сердце 2" стал самым кассовым анимационным фильмом 2019 года. Прокат в России и СНГ принес картине более 2 миллиардов рублей. Продолжение истории о приключениях Анны и Эльзы также стало самым кассовым анимационным фильмом за всю историю мирового проката, собрав более 1,387 миллиарда долларов США, из них 427,8 миллиона в бокс-офисе США, а в международной кассе 959,9 миллиона долларов США.