Трамп обвинил Пелоси в нарушении закона

Трамп в среду выступил со своим уже третьим обращением о положении дел в стране, которое было ориентировано на грядущие президентские выборы. Глава государства не пожал руку спикеру нижней палаты демократу Нэнси Пелоси, а она после завершения выступления президента демонстративно порвала листы с текстом его речи и бросила их на свой стол. Позже, комментируя произошедшее, она назвала речь Трампа "дрянной".