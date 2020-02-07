Трамп обвинил Пелоси в нарушении закона

ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси нарушила закон, порвав его речь после завершения выступления в конгрессе.
Трамп в среду выступил со своим уже третьим обращением о положении дел в стране, которое было ориентировано на грядущие президентские выборы. Глава государства не пожал руку спикеру нижней палаты демократу Нэнси Пелоси, а она после завершения выступления президента демонстративно порвала листы с текстом его речи и бросила их на свой стол. Позже, комментируя произошедшее, она назвала речь Трампа "дрянной".
"Это ужасно. То, что она сделала, незаконно. Это официальный документ. Она нарушила закон. Это неуважительно по отношению к нашей стране", - сказал он журналистам.
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