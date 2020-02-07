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Власти Чили ввели чрезвычайное положение в связи с коронавирусом
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РИА Новости

Власти Чили ввели чрезвычайное положение в связи с коронавирусом

19:44 07.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВид на Старый город и базилику Сантьяго в Бильбао
Вид на Старый город и базилику Сантьяго в Бильбао
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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САНТЬЯГО, 7 фев - РИА Новости. Власти Чили объявили о введении режима чрезвычайного положения во всей стране с целью предупредить попадание и распространение нового коронавируса 2019-nCoV на территории Чили.
"Мы уже подписали указ о введении чрезвычайного положения в связи с новым типом коронавируса. Это позволит нам принимать эффективные меры против возможных случаев, и мы приложим все усилия для того, чтобы своевременно выявить эти случаи и не допустить распространения эпидемии в Чили", - заявил министр здравоохранения Чили Хайме Маньялич в пятницу в ходе пресс-конференции.
Главное контрольное управление республики уже одобрило предложенные меры, официально режим ЧП вступит в силу в конце этой недели.
На данный момент в Чили нет ни одного подтвержденного случая заражения новым типом коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Первые два случая коронавируса были выявлены в России в Забайкальском крае и Тюменской области.
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28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыВОЗКитайЧилиВ мире
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