Власти Чили ввели чрезвычайное положение в связи с коронавирусом

"Мы уже подписали указ о введении чрезвычайного положения в связи с новым типом коронавируса. Это позволит нам принимать эффективные меры против возможных случаев, и мы приложим все усилия для того, чтобы своевременно выявить эти случаи и не допустить распространения эпидемии в Чили", - заявил министр здравоохранения Чили Хайме Маньялич в пятницу в ходе пресс-конференции.