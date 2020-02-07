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В ГД подтвердили гибель депутата Хайруллина при крушении вертолета
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РИА Новости

В ГД подтвердили гибель депутата Хайруллина при крушении вертолета

19:43 07.02.2020 (обновлено: 19:53 07.02.2020)
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© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания РФАйрат Хайруллин
Айрат Хайруллин
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания РФ
Айрат Хайруллин. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме, вице-спикер ГД Сергей Неверов подтвердил гибель депутата от ЕР Айрата Хайруллина при крушении вертолета в Татарстане.
Ранее представитель экстренных служб Татарстана сообщал РИА Новости, что Хайруллин погиб в результате жесткой посадки вертолета Bell в Татарстане, еще два человека, находившиеся на борту воздушного судна, по предварительным данным, остались живы. Минздрав Татарстана отмечал, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
"К сожалению, информация о том, что погиб Айрат Хайруллин, подтвердилась. Не хочется в это верить. Сложно подобрать слова. Соболезную родным, друзьям и близким", - написал Неверов на своей странице в соцсети Facebook.
Он назвал гибель Хайруллина огромной и невосполнимой потерей.
Видео с места гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета
Вчера, 19:32
Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета в Татарстане
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Единая РоссияСергей НеверовКрушение вертолета в ТатарстанеАйрат ХайруллинГосдума РФТатарстанПроисшествия
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