В ГД подтвердили гибель депутата Хайруллина при крушении вертолета

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме, вице-спикер ГД Сергей Неверов подтвердил гибель депутата от ЕР Айрата Хайруллина при крушении вертолета в Татарстане.
Ранее представитель экстренных служб Татарстана сообщал РИА Новости, что Хайруллин погиб в результате жесткой посадки вертолета Bell в Татарстане, еще два человека, находившиеся на борту воздушного судна, по предварительным данным, остались живы. Минздрав Татарстана отмечал, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
"К сожалению, информация о том, что погиб Айрат Хайруллин, подтвердилась. Не хочется в это верить. Сложно подобрать слова. Соболезную родным, друзьям и близким", - написал Неверов на своей странице в соцсети Facebook.
Он назвал гибель Хайруллина огромной и невосполнимой потерей.