В ГД подтвердили гибель депутата Хайруллина при крушении вертолета

Ранее представитель экстренных служб Татарстана сообщал РИА Новости, что Хайруллин погиб в результате жесткой посадки вертолета Bell в Татарстане, еще два человека, находившиеся на борту воздушного судна, по предварительным данным, остались живы. Минздрав Татарстана отмечал, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.