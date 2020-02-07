Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета в Татарстане

Ранее стало известно, что частный вертолет Bell с пилотом и двумя пассажирами на борту совершил жесткую посадку в 30 километрах от Казани. В пресс-службе МЧС заявили РИА Новости, что в результате инцидента погиб человек, еще двое были госпитализированы.