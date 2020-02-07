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Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета в Татарстане
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РИА Новости

Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета в Татарстане

19:32 07.02.2020 (обновлено: 20:50 07.02.2020)
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места крушения вертолета в Татарстане, где погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин.
Ранее стало известно, что частный вертолет Bell с пилотом и двумя пассажирами на борту совершил жесткую посадку в 30 километрах от Казани. В пресс-службе МЧС заявили РИА Новости, что в результате инцидента погиб человек, еще двое были госпитализированы.
Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов подтвердил гибель Хайруллина. По предварительным данным, причиной крушения стали плохие метеоусловия.
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Крушение вертолета в ТатарстанеАйрат ХайруллинГосдума РФТатарстанРоссияКазаньПроисшествия
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