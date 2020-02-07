Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета в Татарстане

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места крушения вертолета в Татарстане, где погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин.
Первые кадры с места крушения вертолета депутата Хайруллина https://t.co/C9I4r3zXpD pic.twitter.com/QsyDpZMFSz— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) February 7, 2020
Ранее стало известно, что частный вертолет Bell с пилотом и двумя пассажирами на борту совершил жесткую посадку в 30 километрах от Казани. В пресс-службе МЧС заявили РИА Новости, что в результате инцидента погиб человек, еще двое были госпитализированы.
Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов подтвердил гибель Хайруллина. По предварительным данным, причиной крушения стали плохие метеоусловия.