В США 12 пассажиров круизного лайнера попали в карантин

"На борту пришвартовавшегося 7 февраля в городе Бейонн (штат Нью-Джерси) круизного лайнера Anthem of the Seas компании Royal Caribbean находится 12 пассажиров, помещенных в карантин в связи с подозрением на заражение коронавирусом", - говорится в сообщении генконсульства в Twitter.

Отмечается также, что к настоящему времени в генконсульство России в Нью-Йорке не поступала информация о российских гражданах среди заболевших. "Держим ситуацию на контроле", - добавили в ведомстве.