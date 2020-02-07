В США 12 пассажиров круизного лайнера попали в карантин

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Двенадцать пассажиров круизного лайнера, прибывшего в пятницу в американский штат Нью-Джерси, находятся в карантине с подозрением на заражение коронавирусом, информация о гражданах РФ среди заболевших не поступала, сообщает генконсульство России в Нью-Йорке.
"На борту пришвартовавшегося 7 февраля в городе Бейонн (штат Нью-Джерси) круизного лайнера Anthem of the Seas компании Royal Caribbean находится 12 пассажиров, помещенных в карантин в связи с подозрением на заражение коронавирусом", - говорится в сообщении генконсульства в Twitter.
Отмечается также, что к настоящему времени в генконсульство России в Нью-Йорке не поступала информация о российских гражданах среди заболевших. "Держим ситуацию на контроле", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на понедельник общее число заболевших в США достигло 11. Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV