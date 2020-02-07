В Москве арестовали двух фигурантов дела о поджоге Никулинского суда

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пресненский суд Пресненский суд Москвы арестовал стюарда авиакомпании Utair Рафиза Галимова по делу о поджоге Никулинского суда Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья. Срок ареста суд установил до 6 апреля.

Таким образом, в пятницу суд арестовал двух фигурантов дела - Галимова и Руслана Ибрагимова. Третий, которого следствие считает заказчиком, в интересах которого было совершено преступление, объявлен в розыск. Его личность следователь не раскрыл, из оглашенных в суде материалов дела известна только его фамилия - Григорьев.

Оба арестованных признали вину, обещали не скрываться и сразу после задержания начали сотрудничать со следствием. "С самого начала я сотрудничал со следствием, я вывел их на третье лицо, про которого они не знали", - заявил Галимов в суде. Он также пообещал предоставить хорошую характеристику с работы.

Как считает следствие, в ночь на четверг Ибрагимов бросил бутылку с неустановленной жидкостью в здание Никулинского суда, в результате чего произошло возгорание в помещении. Сотрудники задержали Ибрагимова и Галимова. Непосредственный заказчик объявлен в розыск. "В настоящее время предпринимаются все возможные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для его задержания", - отметил следователь на заседании.