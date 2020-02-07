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2020-02-07T19:30+0300
https://ria.ru/20200207/1564419198.html
Сын замглавы Генштаба Арсланова рассказал об арестованном имуществе
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РИА Новости

Сын замглавы Генштаба Арсланова рассказал об арестованном имуществе

19:30 07.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкХалил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сын замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова заявил, что арестованное имущество по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей куплено на свои деньги, в том числе в кредит и ипотеку, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
СК РФ считает, что Арсланов, начальник Главного управления связи ВС РФ, совершил хищения на 6,7 миллиарда рублей. Он арестован до 7 апреля.
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"Все имущество, которое у нас есть, куплено на честно заработанные деньги, где-то в кредит, где-то в ипотеку. Это подтверждается изъятыми документами на приобретение имущества. И уж тем более я не слышал каких либо разговоров от отца о получении какого-либо незаконного вознаграждения", - заявил в суде Арслан Арсланов.
По его словам, в ходе полномасштабной операции органов следствия в октябре 2019 года не было обнаружено не то что каких-либо миллиардов, а даже миллионов. Он уточнил, что единственная сумма, которая была найдена - 570 тысяч рублей его личных накоплений в квартире, купленной в ипотеку на 6 лет.
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Адвокат Антон Антонов добавил, что суд в рамках ареста имущества указал несуществующий дом, который якобы находится на участке дочери в Подмосковье.
Сам Арсланов в суде назвал суть обвинений надуманной, отметив, что радиостанция поставляется лишь для нужд Минобороны, поэтому ее рыночной стоимости просто не существует. По словам его защиты, в основу дела легло заключение эксперта, который назвал стоимость радиостанции завышенной.
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Дело генерала АрслановаХалил АрслановСледственный комитет РФГенеральный штаб Вооруженных сил РФРоссияОбщество
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