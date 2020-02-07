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2020-02-07T19:36+0300
https://ria.ru/20200207/1564418954.html
Источник рассказал о состоянии пострадавших при крушении вертолета
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564095193_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_9d0d8c3264987be1e83e18b22038359a.jpg
РИА Новости

Источник рассказал о состоянии пострадавших при крушении вертолета

19:20 07.02.2020 (обновлено: 19:36 07.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пилот и пассажир вертолета, совершившего жесткую посадку в Татарстане, получили травмы средней тяжести, еще один пассажир скончался, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"По предварительным данным, в результате авиационного происшествия с вертолетом Bell-407 получили травмы средней степени тяжести пилот и пассажир. Эвакуированы силами МЧС (катером на воздушной подушке) до н.п. Лаишево, далее на машине скорой помощи в больницу", - сказал источник.
"Второй пассажир, по предварительным данным, сын пассажира, погиб", - добавил он.
Ранее представитель экстренных служб Татарстана сообщал РИА Новости, что депутат Государственной думы Айрат Хайруллин погиб в результате жесткой посадки вертолета Bell в Татарстане, еще два человека, находившиеся на борту воздушного судна, по предварительным данным, остались живы.
Видео с места гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета
Вчера, 19:32
Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета в Татарстане
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Айрат ХайруллинМЧС РФКрушение вертолета в ТатарстанеТатарстанПроисшествия
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Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета в Татарстане
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