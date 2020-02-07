Источник рассказал о состоянии пострадавших при крушении вертолета

"По предварительным данным, в результате авиационного происшествия с вертолетом Bell-407 получили травмы средней степени тяжести пилот и пассажир. Эвакуированы силами МЧС (катером на воздушной подушке) до н.п. Лаишево, далее на машине скорой помощи в больницу", - сказал источник.