Источник рассказал о состоянии пострадавших при крушении вертолета

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пилот и пассажир вертолета, совершившего жесткую посадку в Татарстане, получили травмы средней тяжести, еще один пассажир скончался, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"По предварительным данным, в результате авиационного происшествия с вертолетом Bell-407 получили травмы средней степени тяжести пилот и пассажир. Эвакуированы силами МЧС (катером на воздушной подушке) до н.п. Лаишево, далее на машине скорой помощи в больницу", - сказал источник.
"Второй пассажир, по предварительным данным, сын пассажира, погиб", - добавил он.
Ранее представитель экстренных служб Татарстана сообщал РИА Новости, что депутат Государственной думы Айрат Хайруллин погиб в результате жесткой посадки вертолета Bell в Татарстане, еще два человека, находившиеся на борту воздушного судна, по предварительным данным, остались живы.