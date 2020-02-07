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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-07T19:18+0300
https://ria.ru/20200207/1564418902.html
В МИД осудили попытки сделать из ОЗХО механизм реализации замыслов США
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РИА Новости

В МИД осудили попытки сделать из ОЗХО механизм реализации замыслов США

19:18 07.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пытается превратить структуру в инструмент реализации замыслов США и НАТО, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ по проблеме раскрытия конфиденциальной информации при подготовке доклада специальной Миссии Организации по инциденту с применением хлора 7 апреля 2018 года в сирийском городе Дума.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. ОЗХО ранее опубликовала доклад об итогах расследования инцидента, в котором утверждается, что при атаке использовалось "токсическое химическое вещество… вероятно, хлор". В документе, в частности, утверждается, что баллоны с хлором были сброшены с воздуха, что позволило некоторым странам Запада обвинить в атаке сирийскую авиацию.
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Накануне ОЗХО обвинила двух бывших сотрудников в нарушении правил конфиденциальности, касающихся расследования инцидента с химоружием в сирийском городе Дума в 2018 году.
В МИД РФ напомнил, что на брифинге 6 февраля было заявлено о "безграничном доверии" к выводам заключительного доклада спецмиссии ОЗХО по Думе от 1 марта 2019 года, а попутно выражалась "горячая признательность" помогавшим в расследовании странам. "Судя по всему, речь шла в первую очередь о США, которые проинструктировали сотрудников ОЗХО, отрядив в её штаб-квартиру в Гааге отдельную делегацию "экспертов". Последние и "убедили" Техсекретариат ОЗХО не принимать во внимание многочисленные факты, доказывающие инсценировку химинцидента в Думе "Белыми касками". При этом руководство Техсекретариата полностью самоустранилось от какой-либо дискуссии и ответа на накопившиеся многочисленные вопросы делегаций государств-членов при ОЗХО", - подчеркивают в ведомстве.
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"Цель одна - окончательно превратить некогда авторитетную и сугубо специализированную техническую международную структуру в инструмент реализации геополитических замыслов США и их евроатлантических союзников", - отмечается в сообщении.
"По итогам организованной Техсекретариатом встречи возникает стойкое ощущение, что и без того ненормальная ситуация в ОЗХО продолжает резко деградировать. Напрашивается логичный вывод: так называемый брифинг был задуман, чтобы отвлечь внимание от существа проблемы, а именно вопиющих манипуляций и злоупотреблений в ОЗХО, которые не получают должной оценки из-за позиции стран Запада, подменяющих в Гааге международное право некими ими же выдуманными "правилами", - подчеркнули в МИД.
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