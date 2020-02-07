В МИД осудили попытки сделать из ОЗХО механизм реализации замыслов США

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. ОЗХО ранее опубликовала доклад об итогах расследования инцидента, в котором утверждается, что при атаке использовалось "токсическое химическое вещество… вероятно, хлор". В документе, в частности, утверждается, что баллоны с хлором были сброшены с воздуха, что позволило некоторым странам Запада обвинить в атаке сирийскую авиацию.

Накануне ОЗХО обвинила двух бывших сотрудников в нарушении правил конфиденциальности, касающихся расследования инцидента с химоружием в сирийском городе Дума в 2018 году.

В МИД РФ напомнил, что на брифинге 6 февраля было заявлено о "безграничном доверии" к выводам заключительного доклада спецмиссии ОЗХО по Думе от 1 марта 2019 года, а попутно выражалась "горячая признательность" помогавшим в расследовании странам. "Судя по всему, речь шла в первую очередь о США, которые проинструктировали сотрудников ОЗХО, отрядив в её штаб-квартиру в Гааге отдельную делегацию "экспертов". Последние и "убедили" Техсекретариат ОЗХО не принимать во внимание многочисленные факты, доказывающие инсценировку химинцидента в Думе "Белыми касками". При этом руководство Техсекретариата полностью самоустранилось от какой-либо дискуссии и ответа на накопившиеся многочисленные вопросы делегаций государств-членов при ОЗХО", - подчеркивают в ведомстве.

"Цель одна - окончательно превратить некогда авторитетную и сугубо специализированную техническую международную структуру в инструмент реализации геополитических замыслов США и их евроатлантических союзников", - отмечается в сообщении.