Около 180 км новых линий освещения установили на дорогах Подмосковья

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Дороги Московской области стали безопаснее и светлее ‒ на них установили порядка 180 километров новых линий освещения. Об этом сообщил телеканал Дороги Московской области стали безопаснее и светлее ‒ на них установили порядка 180 километров новых линий освещения. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

Новые фонари установили на дорогах с интенсивным движением в 26 муниципалитетах Подмосковья. Министр отметил, что полностью подключить все новые линии освещения планируется до конца первого квартала этого года.

"Новые линии освещения улучшат видимость на потенциально опасных участках, подъездах к крупным населенным пунктам, дорогах с высокой интенсивностью движения и повысят безопасность движения в среднем до 50%", ‒ пояснил Алексей Гержик.