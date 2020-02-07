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Новости Подмосковья
2020-02-07T19:17+0300
https://ria.ru/20200207/1564418877.html
Около 180 км новых линий освещения установили на дорогах Подмосковья
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РИА Новости

Около 180 км новых линий освещения установили на дорогах Подмосковья

19:17 07.02.2020
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© РИА Новости / Юрий АбрамочкинАвтомобильная развязка
Автомобильная развязка
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Дороги Московской области стали безопаснее и светлее ‒ на них установили порядка 180 километров новых линий освещения. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.
Новые фонари установили на дорогах с интенсивным движением в 26 муниципалитетах Подмосковья. Министр отметил, что полностью подключить все новые линии освещения планируется до конца первого квартала этого года.
"Новые линии освещения улучшат видимость на потенциально опасных участках, подъездах к крупным населенным пунктам, дорогах с высокой интенсивностью движения и повысят безопасность движения в среднем до 50%", ‒ пояснил Алексей Гержик.
Установка наружного освещения производится в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". За прошлый год на дорогах Подмосковья построили порядка 320 километров линий наружного освещения. Благодаря этому повысилась безопасность участников дорожного движения и снизилось количество аварий.
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Новости ПодмосковьяАлексей ГержикМосковская область (Подмосковье)
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