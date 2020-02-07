Защита генерала Арсланова намерена обжаловать его арест

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Защита замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Защита замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова обжалует его арест по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей при поставках в армию портативных радиостанций, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.

СК РФ считает, что Арсланов, начальник Главного управления связи ВС РФ, совершил хищения на 6,7 миллиарда рублей. Суд арестовал его до 7 апреля.

"Сторона защиты располагает неопровержимыми доказательствами невиновности моего подзащитного", - заявил адвокат Антон Антонов. Он указал, что к другим фигурантам дела Павлу Кутахову и Александру Оглоблину применялись недопустимые методы допроса. По словам Антонова, по делу не заявлен материальный ущерб. Он рассматривает расследование как дискредитацию подзащитного.

Сам Арсланов в суде назвал суть обвинений надуманной, отметив, что радиостанция поставляется лишь для нужд Минобороны, поэтому ее рыночной стоимости просто не существует. По словам его защиты, в основу дела легло заключение эксперта, который назвал стоимость радиостанции завышенной.

В прошлом году Арсланов рассказывал телеканалу "Звезда", что в рамках гособоронзаказа в армию поставляются портативные радиостанции Р-187-П1 ("Азарт-П1"), которые являются "радиосредством принципиально нового поколения" и "по своим основным характеристикам не уступают аналогичным радиостанциям ведущих стран мира".

Ранее сообщалось, что 55-летнему Арсланову вменили мошенничество с государственным контрактом на ремонт военной техники. Изначально, как следует из материалов суда, речь шла о трех контрактах с "Воентелекомом" на поставку запчастей и обслуживание техники на 640 миллионов рублей, а затем фабула расширилась.

Также по уголовному делу проходят бывший глава " Воентелекома " Александр Давыдов, его зам Олег Савицкий, советник Дмитрий Семилетов и представители Минобороны: начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин. Оглоблин - генерал-майор, звание Кутахова не уточняется, но в биографии на сайте Минобороны он запечатлен с погонами полковника.