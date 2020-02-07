Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-07T19:13+0300
https://ria.ru/20200207/1564418731.html
Защита генерала Арсланова намерена обжаловать его арест
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564409992_0:0:2943:1656_1036x0_80_0_0_cf06e03d2a4cee33d83fd0e0c5f6598d.jpg
РИА Новости

Защита генерала Арсланова намерена обжаловать его арест

19:13 07.02.2020
349
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкХалил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Защита замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова обжалует его арест по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей при поставках в армию портативных радиостанций, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
СК РФ считает, что Арсланов, начальник Главного управления связи ВС РФ, совершил хищения на 6,7 миллиарда рублей. Суд арестовал его до 7 апреля.
"Сторона защиты располагает неопровержимыми доказательствами невиновности моего подзащитного", - заявил адвокат Антон Антонов. Он указал, что к другим фигурантам дела Павлу Кутахову и Александру Оглоблину применялись недопустимые методы допроса. По словам Антонова, по делу не заявлен материальный ущерб. Он рассматривает расследование как дискредитацию подзащитного.
Сам Арсланов в суде назвал суть обвинений надуманной, отметив, что радиостанция поставляется лишь для нужд Минобороны, поэтому ее рыночной стоимости просто не существует. По словам его защиты, в основу дела легло заключение эксперта, который назвал стоимость радиостанции завышенной.
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда. 7 февраля 2020
Вчера, 16:17
Замначальника Генштаба Арсланов заявил, что его заманили в СК
В прошлом году Арсланов рассказывал телеканалу "Звезда", что в рамках гособоронзаказа в армию поставляются портативные радиостанции Р-187-П1 ("Азарт-П1"), которые являются "радиосредством принципиально нового поколения" и "по своим основным характеристикам не уступают аналогичным радиостанциям ведущих стран мира".
Ранее сообщалось, что 55-летнему Арсланову вменили мошенничество с государственным контрактом на ремонт военной техники. Изначально, как следует из материалов суда, речь шла о трех контрактах с "Воентелекомом" на поставку запчастей и обслуживание техники на 640 миллионов рублей, а затем фабула расширилась.
Также по уголовному делу проходят бывший глава "Воентелекома" Александр Давыдов, его зам Олег Савицкий, советник Дмитрий Семилетов и представители Минобороны: начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин. Оглоблин - генерал-майор, звание Кутахова не уточняется, но в биографии на сайте Минобороны он запечатлен с погонами полковника.
В рамках уголовного дела суд арестовал недвижимость и земельные участки Арсланова и его детей в Подмосковье, а также московскую квартиру сына. Стоимость активов не уточняется. Подведомственная Минобороны компания "Воентелеком" еще несколько лет назад оказалась в центре скандала из-за уголовного дела о хищениях, но тогда речь шла о других эпизодах.
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
Вчера, 18:54
Генерал Арсланов симулировал болезнь, чтобы избежать следствия
011009
Обсудить 0
Дело генерала АрслановаХалил АрслановВоентелекомПроисшествия
Рекомендуем
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
Генерал Арсланов симулировал болезнь, чтобы избежать следствия
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
Сын замглавы Генштаба Арсланова рассказал об арестованном имуществе
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Два высокопоставленных сотрудника МВФ уходят в отставку
Выставка Сальвадор Дали. Магическое искусство
Новый рекорд посещаемости побит на выставке Сальвадора Дали в Манеже
Емкости с взрывчаткой в химической лаборатории боевиков по изготовлению отравляющих веществ и взрывчатки в подвале одного из домов в освобожденом пригороде Дамаска Думе
МИД прокомментировал заявление ОЗХО об утечке данных по "химатаке"
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД осудили попытки сделать из ОЗХО механизм реализации замыслов США
Депутат Госдумы А. Хайруллин погиб в крушении вертолёта в Татарстане
Названа предварительная причина крушения вертолета в Татарстане
Автомобили скорой медицинской помощи
МЧС подтвердило гибель человека при крушении вертолета в Татарстане
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
Суд арестовал замглавы Генштаба Арсланова по делу о хищениях
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
Генерал Арсланов рассказал о вменяемых ему хищениях
Айрат Хайруллин
Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда. 7 февраля 2020
Замначальника Генштаба Арсланов заявил, что его заманили в СК
Российская певица Анна Бутурлина
Российская певица выступит на "Оскаре" с песней из "Холодного сердца"
НПЗ в Белоруссии
Москва и Минск договорились о поставках газа и нефти на 2020 год
Кандидат в президентыСША от Демократической партии Джо Байден
Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:06Президент Туркмении назначил двух вице-премьеров
06:47В НАТО заявили о российской угрозе в космосе
06:46СМИ: минюст США прекратил расследование против автопроизводителей
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
03:58В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
Лента новостейМолния