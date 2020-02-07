Названа предварительная причина крушения вертолета в Татарстане

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Предварительной причиной жесткой посадки вертолета в Татарстане могли стать плохие метеоусловия, Росавиация сформировала комиссию для выяснения обстоятельств и причин происшествия, сообщили РИА Новости в пятницу в Росавиации.
"Предварительная причина - плохие метеоусловия", - сказали в Росавиации. Ведомство уже "сформировало комиссию для выяснения обстоятельств и причин авиационного происшествия".
Ранее в МЧС РФ подтвердили, что в результате происшествия с жесткой посадкой вертолета в Татарстане один человек погиб, двое пострадали.