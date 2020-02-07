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Названа предварительная причина крушения вертолета в Татарстане
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РИА Новости

Названа предварительная причина крушения вертолета в Татарстане

19:13 07.02.2020 (обновлено: 20:57 07.02.2020)
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© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы А. Хайруллин погиб в крушении вертолёта в Татарстане
Депутат Госдумы А. Хайруллин погиб в крушении вертолёта в Татарстане
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Предварительной причиной жесткой посадки вертолета в Татарстане могли стать плохие метеоусловия, Росавиация сформировала комиссию для выяснения обстоятельств и причин происшествия, сообщили РИА Новости в пятницу в Росавиации.
"Предварительная причина - плохие метеоусловия", - сказали в Росавиации. Ведомство уже "сформировало комиссию для выяснения обстоятельств и причин авиационного происшествия".
Ранее в МЧС РФ подтвердили, что в результате происшествия с жесткой посадкой вертолета в Татарстане один человек погиб, двое пострадали.
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МЧС РФКрушение вертолета в ТатарстанеРосавиацияТатарстанПроисшествия
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