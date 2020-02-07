Два высокопоставленных сотрудника МВФ уходят в отставку

Первый замглавы фонда Дэвид Липтон работал на этом посту с 2011 года. Он отвечал за стратегию, политику, программы финансового мониторинга и кредитования. Липтон начинал карьеру в МВФ, работал в банке Citi, был в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века советником правительств России, Польши и Словении совместно с другим известным экономистом Джеффри Саксом. Впоследствии Липтон был помощником, а затем заместителем министра финансов США, в этом качестве он занимался международной финансовой инфраструктурой и реагированием администрации на финансовый кризис в Азии.