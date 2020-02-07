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Два высокопоставленных сотрудника МВФ уходят в отставку
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РИА Новости

Два высокопоставленных сотрудника МВФ уходят в отставку

19:05 07.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. Два заместителя директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, Дэвид Липтон и Карла Грассо, уходят в отставку в конце февраля, сообщил в пятницу фонд.
Причины отставки не называются.
Первый замглавы фонда Дэвид Липтон работал на этом посту с 2011 года. Он отвечал за стратегию, политику, программы финансового мониторинга и кредитования. Липтон начинал карьеру в МВФ, работал в банке Citi, был в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века советником правительств России, Польши и Словении совместно с другим известным экономистом Джеффри Саксом. Впоследствии Липтон был помощником, а затем заместителем министра финансов США, в этом качестве он занимался международной финансовой инфраструктурой и реагированием администрации на финансовый кризис в Азии.
Замглавы МВФ Карла Грассо отвечала в фонде за бюджет, кадры, информационные технологии и аудит. Она пришла в МВФ в 2015 году, до этого работала в вице-президентом одной из крупнейших горнодобывающих компаний мира Vale, а до этого занимала различные посты в правительстве Бразилии.
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