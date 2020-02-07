Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-07T19:03+0300
https://ria.ru/20200207/1564418322.html
В Минпромторге оценили ситуацию с медицинскими масками
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564198702_0:35:2287:1321_1036x0_80_0_0_04681996e989b24aa3c2b7b6058f8ab3.jpg
РИА Новости

В Минпромторге оценили ситуацию с медицинскими масками

19:03 07.02.2020
543
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 7 фев - РИА Новости. Минпромторг РФ не планирует вводить ограничения на продажу защитных масок в аптеках, дефицита быть не должно, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Ранее в пятницу Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сообщала о выявлении фактов снижения запасов медицинских масок у оптовых организаций и их дефиците у производителей из-за возросшего спроса на продукцию.
Продажа медицинских масок
Вчера, 17:50
ФАС назвала регионы с самым большим ростом цен на медицинские маски
"Мы делаем все, для того, чтобы этого не случилось, исходя из того, что это такой неожиданный всплеск и запрос не только населением, потому что и в аптечном сегменте, в том числе, шла скупка масок, которые затем вывозились уже за пределы нашей страны. Мы пока не заинтересованы в том, чтобы вводить какие-либо ограничения в аптечном сегменте, но при этом с каждым из производителей, таковых у нас 20 по стране - 3 самых крупных - и еще дополнительно 17, кто производит в небольших объемах, у нас ежедневно сейчас при максимальной 130% загрузке предприятий с учетом дополнительных рабочих смен производится почти 900 тысяч масок, мы можем дойти до миллиона в сутки", - пояснил министр.
По его словам, этот объем будет обеспечивать ту потребность, которая есть на сегодняшний день внутри страны. "При этом мы подготовили на отгрузку, например, в рамках гуманитарной помощи в Китай 2 миллиона масок, поэтому дистрибьюторы и сами производители нацелены в первую очередь на то, чтобы обеспечить внутренние потребности как в госпитальном, так и в аптечном сегменте", - отметил Мантуров.
Продажа медицинских масок в аптеке
Вчера, 17:57
В ОНФ заявили о повышении цен на маски в российских регионах
460002
Обсудить 1
Денис МантуровФедеральная антимонопольная служба РФМинистерство промышленности и торговли РФКитайРоссияЭкономика
Рекомендуем
Владимир Потанин
Forbes опубликовал список богатейших россиян
Объявления о наличии одноразовых масок на двери аптеки
Россия способна утроить выпуск защитных масок, заявил Мантуров
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Председатель СБ ООН прокомментировал решение Туниса отозвать постпреда
Финансы
Росстат сообщил о росте среднего размера пенсий в 2019 году
Продажа медицинских масок в аптеке
Директор ВОЗ заявил об истощении мировых запасов медицинских масок
Скорая помощь
Источник рассказал о состоянии пострадавших при крушении вертолета
Участок строительства газопровода Северный поток-2
OMV рассказала об объеме финансирования "Северного потока — 2"
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
"Мир по-американски изжил себя". Пушков ответил на обвинения Эспера
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о ходе переговоров с Лукашенко тет-а-тет
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД заявили о давлении Эстонии на нелояльных политиков и журналистов
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси разрывает лист с речью президента США Дональда Трампа после его выступления в конгрессе с ежегодным посланием
Трамп обвинил Пелоси в нарушении закона
Александр Исурин
СМИ: глава Fesco Исурин может стать гендиректором "Трансконтейнера"
Видео с места гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета
Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета в Татарстане
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Патрушев ответил на угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы
XXIX ММКФ
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:06Президент Туркмении назначил двух вице-премьеров
06:47В НАТО заявили о российской угрозе в космосе
06:46СМИ: минюст США прекратил расследование против автопроизводителей
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
03:58В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
Лента новостейМолния