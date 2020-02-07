В Минпромторге оценили ситуацию с медицинскими масками

РЯЗАНЬ, 7 фев - РИА Новости. Минпромторг РФ не планирует вводить ограничения на продажу защитных масок в аптеках, дефицита быть не должно, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Ранее в пятницу Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сообщала о выявлении фактов снижения запасов медицинских масок у оптовых организаций и их дефиците у производителей из-за возросшего спроса на продукцию.
"Мы делаем все, для того, чтобы этого не случилось, исходя из того, что это такой неожиданный всплеск и запрос не только населением, потому что и в аптечном сегменте, в том числе, шла скупка масок, которые затем вывозились уже за пределы нашей страны. Мы пока не заинтересованы в том, чтобы вводить какие-либо ограничения в аптечном сегменте, но при этом с каждым из производителей, таковых у нас 20 по стране - 3 самых крупных - и еще дополнительно 17, кто производит в небольших объемах, у нас ежедневно сейчас при максимальной 130% загрузке предприятий с учетом дополнительных рабочих смен производится почти 900 тысяч масок, мы можем дойти до миллиона в сутки", - пояснил министр.
По его словам, этот объем будет обеспечивать ту потребность, которая есть на сегодняшний день внутри страны. "При этом мы подготовили на отгрузку, например, в рамках гуманитарной помощи в Китай 2 миллиона масок, поэтому дистрибьюторы и сами производители нацелены в первую очередь на то, чтобы обеспечить внутренние потребности как в госпитальном, так и в аптечном сегменте", - отметил Мантуров.