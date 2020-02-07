Россия способна утроить выпуск защитных масок, заявил Мантуров

РЯЗАНЬ, 7 фев - РИА Новости. Россия способна нарастить производство защитных масок почти втрое - до 900 миллионов штук в год, возможные излишки после спада ажиотажа выкупит у производителей Росрезерв, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
По его словам, в настоящее время эту продукцию производят 20 российских предприятий, и на фоне ситуации с коронавирусом они увеличили выпуск до почти 900 тысяч масок в сутки.
"Объем производства - всего по стране в год мы можем до 900 миллионов масок, мощности позволяют. Но раскрутка производства требует времени. В течение недели-двух все устаканится, а потом будет другая проблема - куда девать. Мы коллегам дали обещание, что если будут излишки, мы обеспечим Росрезервом", - сказал Мантуров.
"Мы не должны подводить наших производителей, давать им сначала вводную, обещания, - там ведь тоже люди, коллективы, деньги, экономика, и вводить их в экономическую неэффективность неправильно", - добавил министр.
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