Россия способна утроить выпуск защитных масок, заявил Мантуров

РЯЗАНЬ, 7 фев - РИА Новости. Россия способна нарастить производство защитных масок почти втрое - до 900 миллионов штук в год, возможные излишки после спада ажиотажа выкупит у производителей Россия способна нарастить производство защитных масок почти втрое - до 900 миллионов штук в год, возможные излишки после спада ажиотажа выкупит у производителей Росрезерв , сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров

По его словам, в настоящее время эту продукцию производят 20 российских предприятий, и на фоне ситуации с коронавирусом они увеличили выпуск до почти 900 тысяч масок в сутки.

"Объем производства - всего по стране в год мы можем до 900 миллионов масок, мощности позволяют. Но раскрутка производства требует времени. В течение недели-двух все устаканится, а потом будет другая проблема - куда девать. Мы коллегам дали обещание, что если будут излишки, мы обеспечим Росрезервом", - сказал Мантуров.