Генерал Арсланов симулировал болезнь, чтобы избежать следствия

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Начальник главного управления связи ВС РФ - заместитель начальника Начальник главного управления связи ВС РФ - заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Халил Арсланов симулировал болезнь, чтобы избежать участия в следственных действиях по делу хищении свыше 6,5 миллиарда рублей, заявил следователь в 235-м гарнизонном военном суде.

"С октября по декабрь 2019 года Арсланов симулировал наличие у него заболевания и инициировал продление своего пребывания в Центральном военном клиническом госпитале им. П.В. Мандрыка",- заявил следователь

Ранее сообщалось, что 55-летнему Арсланову вменили мошенничество с государственным контрактом на ремонт военной техники. Изначально, как следует из материалов суда, речь шла о трех контрактах с "Воентелекомом" на поставку запчастей и обслуживание техники на 640 миллионов рублей, а затем фабула расширилась.

Также по уголовному делу проходят бывший глава "Воентелекома" Александр Давыдов, его зам Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов и представители Минобороны: начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин. Оглоблин - генерал-майор, звание Кутахова не уточняется, но в биографии на сайте Минобороны он запечатлен с погонами полковника.

В рамках дела суд арестовал недвижимость и земельные участки Арсланова и его детей в Подмосковье, а также московскую квартиру сына. Стоимость активов не уточняется.