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СМИ: в Египте офицера полиции отстранили от работы за пощечину женщине
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РИА Новости

СМИ: в Египте офицера полиции отстранили от работы за пощечину женщине

18:51 07.02.2020
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© РИА Новости / Наталья ПоповаЕгипетская туристическая полиция
Египетская туристическая полиция
© РИА Новости / Наталья Попова
Египетская туристическая полиция. Архивное фото
КАИР, 7 фев – РИА Новости. Офицера туристической полиции Египта отстранили от работы после конфликта с женщиной-инспектором департамента древностей, в ходе которого он дал ей пощечину, сообщает портал Shorouk.
Инцидент произошел в храме на острове Филе в городе Асуан на юге Египта. По данным портала, полицейский купил в кафетерии стаканчик кофе и поставил его на "объект археологического наследия".
"Женщина-инспектор стала негодовать по этому поводу, возникла словесная перепалка, в итоге офицер дал даме пощечину", - сообщает портал.
Женщина обратилась в прокуратуру Асуана, полицейского отстранили от работы в пятницу. При этом, как отмечает портал, страж порядка пытался решить конфликт полюбовно.
Афины
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