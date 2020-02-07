СМИ: в Египте офицера полиции отстранили от работы за пощечину женщине

Инцидент произошел в храме на острове Филе в городе Асуан на юге Египта. По данным портала, полицейский купил в кафетерии стаканчик кофе и поставил его на "объект археологического наследия".
"Женщина-инспектор стала негодовать по этому поводу, возникла словесная перепалка, в итоге офицер дал даме пощечину", - сообщает портал.
Женщина обратилась в прокуратуру Асуана, полицейского отстранили от работы в пятницу. При этом, как отмечает портал, страж порядка пытался решить конфликт полюбовно.
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