Пассажиры минивэна, перевозившего детей, не получили серьезных травм

КЕМЕРОВО, 7 фев - РИА Новости. Семеро пассажиров минивэна, попавшего в ДТП на кузбасской трассе, не получили серьезных травм, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что минивэн, перевозивший детскую хоккейную команду из Магадана, попал в ДТП, которое спровоцировал водитель "Лады", выехавший на полосу встречного движения. Семь пассажиров минивэна были доставлены в медучреждение на обследование. Виновник аварии погиб.
"Там ничего серьезного", – сказали в пресс-службе ведомства, отвечая на вопрос, могли ли госпитализированные пассажиры получить серьезные травмы.