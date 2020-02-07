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Пассажиры минивэна, перевозившего детей, не получили серьезных травм
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РИА Новости

Пассажиры минивэна, перевозившего детей, не получили серьезных травм

18:41 07.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КЕМЕРОВО, 7 фев - РИА Новости. Семеро пассажиров минивэна, попавшего в ДТП на кузбасской трассе, не получили серьезных травм, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что минивэн, перевозивший детскую хоккейную команду из Магадана, попал в ДТП, которое спровоцировал водитель "Лады", выехавший на полосу встречного движения. Семь пассажиров минивэна были доставлены в медучреждение на обследование. Виновник аварии погиб.
"Там ничего серьезного", – сказали в пресс-службе ведомства, отвечая на вопрос, могли ли госпитализированные пассажиры получить серьезные травмы.
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МВД РФКемеровская областьПроисшествия
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