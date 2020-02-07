Пассажиры минивэна, перевозившего детей, не получили серьезных травм

Ранее сообщалось, что минивэн, перевозивший детскую хоккейную команду из Магадана, попал в ДТП, которое спровоцировал водитель "Лады", выехавший на полосу встречного движения. Семь пассажиров минивэна были доставлены в медучреждение на обследование. Виновник аварии погиб.