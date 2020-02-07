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Лавров проводит встречу с вице-президентом Венесуэлы
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РИА Новости

Лавров проводит встречу с вице-президентом Венесуэлы

18:34 07.02.2020 (обновлено: 19:08 07.02.2020)
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© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
КАРАКАС, 7 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес обсудил подготовку новой встречи двусторонней межправительственной комиссии, передает корреспондент РИА Новости.
"У нас очень тесные отношения на всех уровнях", - заявил Лавров, открывая встречу, и выразил признательность за приглашение посетить Венесуэлу.
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Лавров напомнил, что лидеры двух стран Владимир Путин и Николас Мадуро регулярно встречаются. В последний раз это произошло в октябре 2019 года.
По словам Лаврова, тогда были согласованы важные решения по дальнейшему развитию партнерства, определены новые формы и механизмы, призванные оградить экономическое сотрудничество Москвы и Каракаса от санкций Вашингтона.
"США пытаются диктовать свои условия другим государствам и распространять экстерриториально свое законодательство", - подчеркнул Лавров. Он отметил, что сопредседатели российско-венесуэльской межправкомиссии (с российской стороны это вице-премьер Юрий Борисов) должны начать подготовку новой встречи "в русле договоренностей наших президентов".
Последнее заседание МПК состоялось в Москве 5 апреля 2019 года, после этого Борисов в октябре посетил Каракас.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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