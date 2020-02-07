Власти Китая направили 28,6 миллионов долларов на лечение коронавируса

"Государственный комитет по развитию и реформам в срочном порядке выделил 200 миллионов юаней из центрального бюджета на помощь госпиталю Тунцзи при медицинском институте Тунцзи Хуачжунского университета науки и технологии, который занимается лечением зараженных пациентов в тяжелом состоянии, на строительство отделения для тяжелобольных в народной больнице провинции Хубэй, в частности, на покупки неинвазивных дыхательных аппаратов, электрокардиомониторов и другого важного оборудования", - говорится в заявлении комитета.