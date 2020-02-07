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2020-02-07T18:28+0300
https://ria.ru/20200207/1564416627.html
Председатель СБ ООН прокомментировал решение Туниса отозвать постпреда
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РИА Новости

Председатель СБ ООН прокомментировал решение Туниса отозвать постпреда

18:28 07.02.2020
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 7 фев - РИА Новости. Председатель СБ ООН, постпред Бельгии Марк Пекстен заявил, что был шокирован, узнав о решении властей Туниса отозвать его коллегу.
"Я слышал эти новости. Я был весьма шокирован, услышав об этом. Я не знаю всех подробностей, причин, которые за этим стоят. Но он был очень хорошим коллегой", - сказал Пекстен журналистам.
"Я действительно очень сожалею в связи с тем, что он уезжает", - добавил он.
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МИД Туниса сообщил в пятницу об освобождении от должности постоянного представителя страны при ООН Монсефа Баати из-за отсутствия координации его действий с ведомством. Согласно официальному заявлению МИД, решение об увольнении постпреда связано исключительно с его профессиональными качествами: "он плохо выполнял свои обязанности, не координировался и не взаимодействовал с МИД в важных вопросах, обсуждавшихся в организации".
Ранее источник в администрации президента страны сообщил радиостанции Mosaique FM, что увольнение дипломата связано с его позицией относительно "сделки века" - выдвинутого США плана по урегулированию палестино-израильского конфликта.
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После того как президент США Дональд Трамп представил план ближневосточного урегулирования, Палестина выступила с резкой критикой "сделки века". Палестинский постпред при ООН Рияд Мансур заявил, что "в результате тесной работы с коллегами из делегации Туниса был разработан документ, он был распространен между членами СБ". Он выразил надежду, что голосование по проекту резолюции, осуждающей "сделку века", пройдет 11 февраля, в день, когда в заседании СБ ООН примет участие президент Палестины Махумд Аббас.
Источник в СБ ООН в разговоре с РИА Новости отметил, что слышал о том, что якобы руководство было недовольно действиями постпреда Туниса в контексте палестинской резолюции.
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Баати приступил к работе в качестве постпреда Туниса в ООН 5 сентября 2019 года.
Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеРияд МансурМИД ТунисаДональд ТрампСовет Безопасности ООНБиньямин НетаньяхуТунис (страна)ООНПалестинаСШАИзраильВ мире
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