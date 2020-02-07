Председатель СБ ООН прокомментировал решение Туниса отозвать постпреда

ООН, 7 фев - РИА Новости. Председатель Председатель СБ ООН , постпред Бельгии Марк Пекстен заявил, что был шокирован, узнав о решении властей Туниса отозвать его коллегу.

"Я слышал эти новости. Я был весьма шокирован, услышав об этом. Я не знаю всех подробностей, причин, которые за этим стоят. Но он был очень хорошим коллегой", - сказал Пекстен журналистам.

"Я действительно очень сожалею в связи с тем, что он уезжает", - добавил он.

МИД Туниса сообщил в пятницу об освобождении от должности постоянного представителя страны при ООН Монсефа Баати из-за отсутствия координации его действий с ведомством. Согласно официальному заявлению МИД, решение об увольнении постпреда связано исключительно с его профессиональными качествами: "он плохо выполнял свои обязанности, не координировался и не взаимодействовал с МИД в важных вопросах, обсуждавшихся в организации".

Ранее источник в администрации президента страны сообщил радиостанции Mosaique FM, что увольнение дипломата связано с его позицией относительно "сделки века" - выдвинутого США плана по урегулированию палестино-израильского конфликта.

После того как президент США Дональд Трамп представил план ближневосточного урегулирования, Палестина выступила с резкой критикой "сделки века". Палестинский постпред при ООН Рияд Мансур заявил, что "в результате тесной работы с коллегами из делегации Туниса был разработан документ, он был распространен между членами СБ". Он выразил надежду, что голосование по проекту резолюции, осуждающей "сделку века", пройдет 11 февраля, в день, когда в заседании СБ ООН примет участие президент Палестины Махумд Аббас.

Источник в СБ ООН в разговоре с РИА Новости отметил, что слышал о том, что якобы руководство было недовольно действиями постпреда Туниса в контексте палестинской резолюции.

Баати приступил к работе в качестве постпреда Туниса в ООН 5 сентября 2019 года.