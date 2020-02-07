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Из Швеции экстрадировали россиянина, похищавшего деньги у страховщиков
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РИА Новости

Из Швеции экстрадировали россиянина, похищавшего деньги у страховщиков

18:21 07.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россиянин, обвиняемый в хищении около 50 миллионов рублей у страховых компаний, экстрадирован из Швеции, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Швеция экстрадировали в Россию гражданина РФ Евгения Глазкова", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с 2015 по 2016 годы в Волгоградской области действовала банда, похищавшая деньги страховых компаний. Глазков был одним из ее руководителей. Преступники создавали и использовали компании по взысканию страховых возмещений, заключая с пострадавшими в ДТП договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным извещениям о ДТП.
Им также помогали предприниматели, которые оценивали стоимость ремонта машин и оказывали юридические услуги. Одна экспертиза стоила около 700 рублей, в суд же подавались поддельные документы с завышением ее цены в десятки раз. Таким образом, банда похитила у крупнейших страховых компаний свыше 47 миллионов рублей. С июня по июль 2016 года преступники легализовали доход на 2,4 миллиона рублей.
Глазков скрылся в Швеции. В марте 2019 года ГП РФ направила запрос о выдаче, в январе 2020 года он был удовлетворен.
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Генеральная прокуратура РФШвецияРоссияПроисшествия
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