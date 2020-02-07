Из Швеции экстрадировали россиянина, похищавшего деньги у страховщиков

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россиянин, обвиняемый в хищении около 50 миллионов рублей у страховых компаний, экстрадирован из Россиянин, обвиняемый в хищении около 50 миллионов рублей у страховых компаний, экстрадирован из Швеции , сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ

"По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Швеция экстрадировали в Россию гражданина РФ Евгения Глазкова", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2015 по 2016 годы в Волгоградской области действовала банда, похищавшая деньги страховых компаний. Глазков был одним из ее руководителей. Преступники создавали и использовали компании по взысканию страховых возмещений, заключая с пострадавшими в ДТП договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным извещениям о ДТП.

Им также помогали предприниматели, которые оценивали стоимость ремонта машин и оказывали юридические услуги. Одна экспертиза стоила около 700 рублей, в суд же подавались поддельные документы с завышением ее цены в десятки раз. Таким образом, банда похитила у крупнейших страховых компаний свыше 47 миллионов рублей. С июня по июль 2016 года преступники легализовали доход на 2,4 миллиона рублей.