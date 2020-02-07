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Готовивший теракт во время ЧМ-2018 мужчина получил 14 лет колонии
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РИА Новости

Готовивший теракт во время ЧМ-2018 мужчина получил 14 лет колонии

18:20 07.02.2020 (обновлено: 18:21 07.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 фев - РИА Новости. Южный окружной военный суд в пятницу приговорил уроженца Ингушетии Залимхана Богатырева к 14 годам колонии за подготовку терактов во время чемпионата мира по футболу в 2018 году и ряд других преступлений, сообщил журналистам представитель суда.
Уголовное дело было возбуждено по статьям о покушении на теракт, пропаганде терроризма, участии в террористической организации, обороте оружия, ношении взрывчатых веществ, изготовлении взрывных устройств.
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"В соответствии с приговором суда Богатырев признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей", - сказал представитель суда.
По его данным, Богатырев вступил в структурное подразделение запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"* не позднее января 2018 года.
"С января по июнь 2018 года между Богатыревым, выполнявшим в составе указанной ячейки функции "боевика", и другими ее членами состоялся сговор на совершение в Республике Ингушетия террористических актов во время чемпионата мира по футболу 2018 года", - заявил представитель суда.
Не позднее 8 июня того же года Богатырев и другие участники ячейки приобрели автомат с боеприпасами и взрывные устройства, в том числе ручную осколочно-оборонительную гранату, а также изготовили взрывные устройства, которые распределили между всеми членами группы, сообщили в суде. Совершить теракты они не успели, так как были задержаны 8 июня 2018 года. Помимо этого, по данным ведомства, в мае 2018 года Богатырев из своего дома в Северной Осетии через телефон разместил в интернете материалы с пропагандой терроризма.
*Запрещенная в России террористическая организация
Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ
29 декабря 2019, 20:46
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2019 году
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ЧМ-2018 по футболуИнгушетияРоссияБезопасностьСпортПроисшествия
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