Готовивший теракт во время ЧМ-2018 мужчина получил 14 лет колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 фев - РИА Новости. Южный окружной военный суд в пятницу приговорил уроженца Южный окружной военный суд в пятницу приговорил уроженца Ингушетии Залимхана Богатырева к 14 годам колонии за подготовку терактов во время чемпионата мира по футболу в 2018 году и ряд других преступлений, сообщил журналистам представитель суда.

Уголовное дело было возбуждено по статьям о покушении на теракт, пропаганде терроризма, участии в террористической организации, обороте оружия, ношении взрывчатых веществ, изготовлении взрывных устройств.

"В соответствии с приговором суда Богатырев признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей", - сказал представитель суда.

По его данным, Богатырев вступил в структурное подразделение запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"* не позднее января 2018 года.

"С января по июнь 2018 года между Богатыревым, выполнявшим в составе указанной ячейки функции "боевика", и другими ее членами состоялся сговор на совершение в Республике Ингушетия террористических актов во время чемпионата мира по футболу 2018 года", - заявил представитель суда.

Не позднее 8 июня того же года Богатырев и другие участники ячейки приобрели автомат с боеприпасами и взрывные устройства, в том числе ручную осколочно-оборонительную гранату, а также изготовили взрывные устройства, которые распределили между всеми членами группы, сообщили в суде. Совершить теракты они не успели, так как были задержаны 8 июня 2018 года. Помимо этого, по данным ведомства, в мае 2018 года Богатырев из своего дома в Северной Осетии через телефон разместил в интернете материалы с пропагандой терроризма.