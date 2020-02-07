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РИА Наука
2020-02-07T18:22+0300
https://ria.ru/20200207/1564415954.html
В Бразилии обнаружили ископаемого предка крокодилов
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РИА Новости

В Бразилии обнаружили ископаемого предка крокодилов

18:16 07.02.2020 (обновлено: 18:22 07.02.2020)
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© Márcio L. CastroТак в представлении художника выглядел архозавр Dynamosuchus collisensis
Так в представлении художника выглядел архозавр Dynamosuchus collisensis
© Márcio L. Castro
Так в представлении художника выглядел архозавр Dynamosuchus collisensis
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Бразилии палеонтологи обнаружили скелет неизвестного ранее вида древнего архозавра — современника ранних динозавров и дальнего предка современных крокодилов, который жил 230 миллионов лет назад. Описание приводится в журнале Acta Palaeontologica Polonica.
Находка была сделана недалеко от бразильского города Порту-Алегри. Сначала ученые нашли остеодермы — пластины костных отложений, образующиеся на коже некоторых рептилий. Затем из глины раннетриасового возраста был извлечен практически полный скелет ископаемого животного.
Изучение находки показало, что это неизвестный ранее вид архозавра из семейства орнитозухид — редких животных, ровесников диназавров, которые вымерли, не отставив после себя прямых потомков. Ранее кости представителей этого семейства находили только в Аргентине и Шотландии, и то в последний раз это случилось более 50 лет назад. Ученые назвали новый вид Dynamosuchus collisensis.
Руководитель исследования Родриго Мюллер (Rodrigo Müller), палеонтолог из Федерального университета Санта-Марии, в интервью журналу National Geographic говорит, что открытие, по сути дела, было сделано случайно: "Это был обычный визит в регион, который когда-то являлся домом для самых ранних динозавров на Земле. Удивительно то, что мы никогда раньше не встречали ничего подобного в Бразилии".
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Ученые установили, что существо обладало крайне мощными челюстями. Используя данные компьютерной томографии, они создали трехмерную модель черепа рептилии и провели компьютерные тесты на силу укуса. По мнению ученых, сила укуса динамосухуса была наибольшей среди всех наземных существ своего времени — его острые как лезвия зубы не только могли разорвать на куски любое мясо, но и с легкостью перекусить даже толстые кости.
Несмотря на столь мощный "жевательный" аппарат, Dynamosuchus collissis, по мнению авторов исследования, был некрофагом, или падальщиком, то есть питался в основном тушами мертвых животных, так как был довольно медлительным. Его передние конечности были короче задних, и на четырех лапах он ходил медленно, а на двух задних мог передвигаться только короткими перебежками. Благодаря этому он, возможно, мог иногда ловить легкодоступную добычу.
© R.T. Muller et al., 2020Найденные фрагменты скелета и реконструкция архозавра Dynamosuchus collisensi
Найденные фрагменты скелета и рекнструкция архозавра Dynamosuchus collisensi
© R.T. Muller et al., 2020
Найденные фрагменты скелета и реконструкция архозавра Dynamosuchus collisensi
В длину динамосухус достигал двух метров, то есть был достаточно крупным хищником для своего времени. От многих своих современников он отличался тем, что жил исключительно на суше, в тропических лесах, а от сегодняшних видов пресмыкающихся — тем, что все четыре его конечности располагались под туловищем, а не по бокам от него. Вдоль спины тянулся двойной ряд защитных пластин — остеодерм.
Исследователи отмечают, что эти рептилии были очень важным звеном пищевой цепи, о существовании которой в этом регионе Бразилии палеонтологи до сих пор ничего не знали. Открытие помогло ученым понять, как работала древняя экосистема в целом. Падальщики были элементом замкнутого цикла, при котором органические отходы попадали в почву и питали растения, которые становились пищей для травоядных животных, на которых, в свою очередь, охотились хищники.
Ученые отмечают, что новый вид орнитозухид демонстрирует черты близости с двумя экземлярами из этого семейства, найденными в Аргенитине. Это указывает на то, что в триасовом периоде фауна суперконтинента Пангея, в состав которого входили территории современных Аргентины и Бразилии, представляла собой единую биосистему.
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