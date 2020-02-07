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2020-02-07T18:59+0300
https://ria.ru/20200207/1564415912.html
Кировский анестезист ответил на сообщения об "убийстве ветеранов"
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РИА Новости

Кировский анестезист ответил на сообщения об "убийстве ветеранов"

18:15 07.02.2020 (обновлено: 18:59 07.02.2020)
18505
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Анестезист из Кирова Сергей Вольф ответил на обвинения в убийстве пациентов, с которыми на него обрушились пользователи одного из интернет-форумов. Видеообращение медика опубликовал в Telegram телеканал RT.
Как написало издание readovka.ru, один из пользователей форума "Двач" представился медиком и рассказал, что убивает пациентов, отключая аппарат искусственной вентиляции легких. Всего, по его словам, он так лишил жизни десять человек. В доказательство он показал фото рабочего костюма с бейджем, на котором видно имя. Другие пользователи вычислили автора — по их мнению, это сотрудник Кировского госпиталя ветеранов войн Сергей Вольф. В областном Минздраве подтвердили, что там действительно работает медбрат-анестезист с таким именем.
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"За сегодня моя жизнь резко изменилась. Меня не просто оклеветали в соцсетях и СМИ, меня унизили и оскорбили. Я не имею никакого отношения к тем сообщениям, которые публикуют СМИ", — говорит Вольф в видеообращении.
Он попросил журналистов оставить в покое его родных и близких и дать ему возможность продолжать работать. Кроме того, он обратился к Следственному комитету с просьбой доказать его невиновность и наказать тех, кто его оклеветал.
Прокуратура, Следственный комитет и Росздравнадзор проводят проверку. В Минздраве заявили, что бейдж и медицинская одежда со снимка не принадлежат сотрудникам госпиталя. Предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов при дежурстве Вольфа.
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КировТелеканал RTПроисшествия
Популярные комментарии
А, я думал, что профессия называется анестезиолог...
7 февраля, 18:41
Elef 75
25100105
надеюсь правоохранительные органы выполнят свою работу и найдут негодяя распространяющего клевету
7 февраля, 19:48
ДКДмитрий Комков
3600002
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