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Посол оценил перспективы работы Британского совета в России
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РИА Новости

Посол оценил перспективы работы Британского совета в России

18:08 07.02.2020
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© Фото : МИД РФДиректор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин
Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин
© Фото : МИД РФ
ЛОНДОН, 7 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Перспективы для работы Британского совета в России есть, считает посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
Британский совет прекратил работу в России в 2018 году в связи с "неурегулированностью статуса".
"Я недавно встречался с главой Британского совета, мы обсуждали перспективы работы. Они есть, все нормально", - сказал Келин российским журналистам в пятницу.
Посол напомнил, что в России "несколько сократили" деятельность совета, поскольку в начале 1990-х годов было открыто порядка 15 филиалов по всей России и они не были верно оформлены с правовой точки зрения.
"Мы долго уговаривали британскую сторону поставить их работу на легальное положение, но так этого и не добились. Они хотели сохранить некую гибкость - свободу перемещения, свободу маневра, и нам пришлось прикрыть филиалы Британского совета. Тем не менее, при посольстве секция "Британский совет" действовать продолжает… Британский совет в Москве действует", - сказал Келин.
Ранее посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт заявила, что Лондон готов в любой момент возобновить работу Британского совета в России. При этом она отметила, что вопрос о сроках возобновления работы Совета следует адресовать российской стороне, так как организация прекратила функционирование по инициативе Москвы.
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Дебора БроннертАндрей КелинБританский совет в РоссииВеликобританияРоссияВ мире
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