Посол оценил перспективы работы Британского совета в России

"Я недавно встречался с главой Британского совета, мы обсуждали перспективы работы. Они есть, все нормально", - сказал Келин российским журналистам в пятницу.

"Мы долго уговаривали британскую сторону поставить их работу на легальное положение, но так этого и не добились. Они хотели сохранить некую гибкость - свободу перемещения, свободу маневра, и нам пришлось прикрыть филиалы Британского совета. Тем не менее, при посольстве секция "Британский совет" действовать продолжает… Британский совет в Москве действует", - сказал Келин.