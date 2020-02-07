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https://ria.ru/20200207/1564415141.html
В Татарстане разбился частный вертолет с тремя людьми
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РИА Новости

В Татарстане разбился частный вертолет с тремя людьми

18:00 07.02.2020 (обновлено: 19:43 07.02.2020)
31020
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Частный вертолет Bell, на борту которого находились три человека, разбился в Лаишевском районе Татарстана, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что на борту, вероятнее всего, находился депутат Госдумы Айрат Хайруллин, информации, выжил ли он, у собеседника агентства нет.
Как в свою очередь сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия", информации о том, что политик находился в вертолете, пока нет. Там добавили, что выясняют детали инцидента.
По одному из телефонов Хайруллина, имеющихся в распоряжении редакции, не берут трубку, второй номер недоступен.
Видео с места гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета
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Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета в Татарстане
В экстренных службах РИА Новости уточнили, что авария произошла в шести километрах от берега Куйбышевского водохранилища, в 30 километрах от Казани, на место вышла группа спасателей на судне на воздушной подушке.
В свою очередь, представитель Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова сообщила РИА Новости, что вертолет Bell 407 принадлежит компании "Восток Транс", "один человек выжил, видно, что он ходит у вертолета", судьба двух других не известна.
По ее данным, вертолет спасателей не может приземлиться рядом с местом катастрофы.
По информации пресс-службы МЧС, машина летела из населенного пункта Левашево Алексеевского района в Матюшино Лаишевского района.
Как добавил собеседник агентства, место падения обнаружено в шести километрах к юго-востоку от Лаишево, по предварительной информации, на борту находились пилот и два пассажира.
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Крушение вертолета в ТатарстанеАйрат ХайруллинГосдума РФМЧС РФЛаишевский районАлексеевский районТатарстанБезопасностьПроисшествия
Популярные комментарии
Вроде как Хайруллин рипнулся
7 февраля, 18:15
Lexx Luthor
1731021
Ну и хорошо, одним имллиардером-наглецом меньше!
7 февраля, 18:48
Путевой обходчик
1020022
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