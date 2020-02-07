В Татарстане разбился частный вертолет с тремя людьми

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Частный вертолет Bell, на борту которого находились три человека, разбился в Лаишевском районе Частный вертолет Bell, на борту которого находились три человека, разбился в Лаишевском районе Татарстана , сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.

Айрат Хайруллин, информации, выжил ли он, у собеседника агентства нет. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что на борту, вероятнее всего, находился депутат Госдумыинформации, выжил ли он, у собеседника агентства нет.

Как в свою очередь сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия", информации о том, что политик находился в вертолете, пока нет. Там добавили, что выясняют детали инцидента.

По одному из телефонов Хайруллина, имеющихся в распоряжении редакции, не берут трубку, второй номер недоступен.

В экстренных службах РИА Новости уточнили, что авария произошла в шести километрах от берега Куйбышевского водохранилища, в 30 километрах от Казани, на место вышла группа спасателей на судне на воздушной подушке.

В свою очередь, представитель Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова сообщила РИА Новости, что вертолет Bell 407 принадлежит компании "Восток Транс", "один человек выжил, видно, что он ходит у вертолета", судьба двух других не известна.

По ее данным, вертолет спасателей не может приземлиться рядом с местом катастрофы.

По информации пресс-службы МЧС, машина летела из населенного пункта Левашево Алексеевского района в Матюшино Лаишевского района.