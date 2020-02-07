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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-07T17:58+0300
https://ria.ru/20200207/1564415016.html
Правительство КНР объявило о расследовании дела доктора Ли Вэньляна
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РИА Новости

Правительство КНР объявило о расследовании дела доктора Ли Вэньляна

17:58 07.02.2020
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© REUTERS / StringerЦветы в память о враче Ли Вэньляне у входа в Центральную больницу Уханя
Цветы в память о враче Ли Вэньляне у входа в Центральную больницу Уханя
© REUTERS / Stringer
МОСКВА, 7 фев - Проект "Россия-Китай: главное". Центральное правительство Китая 7 февраля направило в охваченный эпидемией город Ухань группу для расследования всех обстоятельств, связанных с доктором Ли Вэньляном. Дело этого доктора активно обсуждало все интернет-сообщество Китая с самого начала эпидемии.
Ли Вэньлян был врачом офтальмологического отделения Центральной уханьской больницы, во время противоэпидемической работы был инфицирован, состояние его было тяжелым, доктора спасти не удалось. Утром 7 февраля Ли Вэньлян скончался, ему было только 34 года. Кончина доктора вызвала бурную реакцию в китайском интернет-сообществе, люди выражали слова скорби и соболезнования. Государственный комитет здравоохранения, уханьская администрация тоже выразили свои соболезнования в открытых письмах.
Согласно опубликованной в интернете информации, Ли Вэньлян был одним из первых, кто забил в набат, узнав о вспышке неизвестной легочной инфекции. Однако из боязни дестабилизировать общественный порядок, местные власти к тревожному призыву врача не прислушались. Уже после объявления эпидемической ситуации здравоохранительные ведомства города еще долго разбирались с целым комплексом сложных вопросов, как то, передается ли вирус от человека к человеку и другими. Как сказал один из экспертов: "Определение нового типа вируса – очень сложный процесс, но потом уже, когда прошло время, мы поняли, что все предупреждения и опасения доктора Ли Вэньляна были обоснованными".
Аналитики и эксперты говорят, что дело доктора Ли Вэньляна обнажило некоторые прорехи в административной системе региона в условиях сложного эпидемического времени, о которых стоит задуматься не только Китаю, но и другим странам мира. "Именно с этим связано то обстоятельство, что по мере распространения пневмонии люди стали все чаще вспоминать о предостережении Ли Вэньляна", - говорят аналитики.
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С самого начала эпидемии председатель КНР Си Цзиньпин вынес ряд важных решений по противоэпидемической работе. В Китае действительно редкость, когда в самый важный праздник для страны – Новый год по китайскому лунному календарю - созывается совещание Политбюро ЦК КПК, на котором планируется весь комплекс противоэпидемических действий. На последнем заседании Си Цзиньпин провозгласил противоэпидемическую работу войной, победа в которой зависит от слаженности действий всего общества.
Согласно указанию ЦК КПК, Комиссия по проверке дисциплины направила в Ухань группу следователей, которые, откликнувшись на призыв людей, будут вести расследование дела Ли Вэньляна. Очевидно, что истинное положение вещей будет восстановлено, а виновные будут привлечены к ответственности. Эти меры чрезвычайно нужны именно в этот момент, важно вовремя извлечь уроки из ошибок, осознать их и больше не повторять. Аналитики считают, что внимание со стороны центральных властей к делу Ли Вэньляна говорит о решимости преодолевать проблемы и не прятаться от них, ведь только так китайской общество обретет уверенность в победе над эпидемией.
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Россия-Китай: ГлавноеЛи ВэньлянКитай
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