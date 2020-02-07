Правительство КНР объявило о расследовании дела доктора Ли Вэньляна

МОСКВА, 7 фев - Проект "Россия-Китай: главное". Центральное правительство Китая 7 февраля направило в охваченный эпидемией город Ухань группу для расследования всех обстоятельств, связанных с доктором . Центральное правительство Китая 7 февраля направило в охваченный эпидемией город Ухань группу для расследования всех обстоятельств, связанных с доктором Ли Вэньляном . Дело этого доктора активно обсуждало все интернет-сообщество Китая с самого начала эпидемии.

Ли Вэньлян был врачом офтальмологического отделения Центральной уханьской больницы, во время противоэпидемической работы был инфицирован, состояние его было тяжелым, доктора спасти не удалось. Утром 7 февраля Ли Вэньлян скончался, ему было только 34 года. Кончина доктора вызвала бурную реакцию в китайском интернет-сообществе, люди выражали слова скорби и соболезнования. Государственный комитет здравоохранения, уханьская администрация тоже выразили свои соболезнования в открытых письмах.

Согласно опубликованной в интернете информации, Ли Вэньлян был одним из первых, кто забил в набат, узнав о вспышке неизвестной легочной инфекции. Однако из боязни дестабилизировать общественный порядок, местные власти к тревожному призыву врача не прислушались. Уже после объявления эпидемической ситуации здравоохранительные ведомства города еще долго разбирались с целым комплексом сложных вопросов, как то, передается ли вирус от человека к человеку и другими. Как сказал один из экспертов: "Определение нового типа вируса – очень сложный процесс, но потом уже, когда прошло время, мы поняли, что все предупреждения и опасения доктора Ли Вэньляна были обоснованными".

Аналитики и эксперты говорят, что дело доктора Ли Вэньляна обнажило некоторые прорехи в административной системе региона в условиях сложного эпидемического времени, о которых стоит задуматься не только Китаю, но и другим странам мира. "Именно с этим связано то обстоятельство, что по мере распространения пневмонии люди стали все чаще вспоминать о предостережении Ли Вэньляна", - говорят аналитики.

С самого начала эпидемии председатель КНР Си Цзиньпин вынес ряд важных решений по противоэпидемической работе. В Китае действительно редкость, когда в самый важный праздник для страны – Новый год по китайскому лунному календарю - созывается совещание Политбюро ЦК КПК, на котором планируется весь комплекс противоэпидемических действий. На последнем заседании Си Цзиньпин провозгласил противоэпидемическую работу войной, победа в которой зависит от слаженности действий всего общества.