ФАС назвала регионы с самым большим ростом цен на медицинские маски

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба ( Федеральная антимонопольная служба ( ФАС ) России выявила многократное завышение розничных цен на медицинские маски в январе 2020 года в 68 регионах, сильнее всего цены возросли в Ивановской области - на 485%, Тамбовской - на 413%, а также в Воронежской области и Ингушетии - на 400%, говорится в сообщении службы.

"ФАС России выявила многократное завышение розничных цен на медицинские маски в январе 2020 года в 68 субъектах Российской Федерации. Наибольший рост на отдельные наименования медицинских масок выявлен в Ивановской области (на 485%), в Тамбовской области (на 431%), в Республике Ингушетия (на 400%), в Воронежской области (на 400%), в Нижегородской области (на 374%), в Мурманской (на 354%) и Московской областях (на 305%)", - сообщает ФАС.

При этом, по данным регулятора, удорожание масок вызвано ростом закупочных цен. Например, в Адыгее цены повысились более чем на 1500%.

"Наибольший рост оптовых цен, по которым некоторые аптечные организации осуществляли закупку медицинских масок в декабре 2019 года - январе 2020 года, зафиксирован в Республике Адыгея (на 1566,7%), в Республике Дагестан (на 650%), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (на 597,4%), в Нижегородской области (на 566,67%), в Москве и Московской области (на 522%)", - уточняет служба.

Тем не менее, в 24 регионах повышение цен в рознице не было связано с ростом оптовых цен. "По каждому из этих случаев нами будут проведены контрольные мероприятия", - приводит ФАС цитату замглавы ведомства Андрея Цариковского.

Президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с правительством предложил отбирать лицензии у организаций, которые завысили цены на медицинские маски и лекарства, пытаясь нажиться на ситуации вокруг коронавируса