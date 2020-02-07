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ФАС назвала регионы с самым большим ростом цен на медицинские маски
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РИА Новости

ФАС назвала регионы с самым большим ростом цен на медицинские маски

17:50 07.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок
Продажа медицинских масок
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила многократное завышение розничных цен на медицинские маски в январе 2020 года в 68 регионах, сильнее всего цены возросли в Ивановской области - на 485%, Тамбовской - на 413%, а также в Воронежской области и Ингушетии - на 400%, говорится в сообщении службы.
"ФАС России выявила многократное завышение розничных цен на медицинские маски в январе 2020 года в 68 субъектах Российской Федерации. Наибольший рост на отдельные наименования медицинских масок выявлен в Ивановской области (на 485%), в Тамбовской области (на 431%), в Республике Ингушетия (на 400%), в Воронежской области (на 400%), в Нижегородской области (на 374%), в Мурманской (на 354%) и Московской областях (на 305%)", - сообщает ФАС.
При этом, по данным регулятора, удорожание масок вызвано ростом закупочных цен. Например, в Адыгее цены повысились более чем на 1500%.
"Наибольший рост оптовых цен, по которым некоторые аптечные организации осуществляли закупку медицинских масок в декабре 2019 года - январе 2020 года, зафиксирован в Республике Адыгея (на 1566,7%), в Республике Дагестан (на 650%), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (на 597,4%), в Нижегородской области (на 566,67%), в Москве и Московской области (на 522%)", - уточняет служба.
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Тем не менее, в 24 регионах повышение цен в рознице не было связано с ростом оптовых цен. "По каждому из этих случаев нами будут проведены контрольные мероприятия", - приводит ФАС цитату замглавы ведомства Андрея Цариковского.
Президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с правительством предложил отбирать лицензии у организаций, которые завысили цены на медицинские маски и лекарства, пытаясь нажиться на ситуации вокруг коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Первые два случая коронавируса были выявлены в России в Забайкальском крае и Тюменской области.
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