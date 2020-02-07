"ТЭК СПб" в 2019 году получил по суду более 2 млрд рублей долгов

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ГУП "ТЭК Санкт-Петербург" ("ТЭК СПб") в 2019 году в результате активной претензионно-исковой работы получило с должников за поставленное теплоснабжение почти 2,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении предприятия.

"ТЭК СПб" отмечает, что добилось от должников рекордной за последние 10 лет оплаты поставленной тепловой энергии.

"В результате активной претензионно-исковой работы и работы по исполнению судебных решений в 2019 году ГУП "ТЭК СПб" получило от должников почти 2,1 миллиарда рублей. Из этой суммы 1,8 миллиарда составил основной долг за поставленное тепло и 246 миллионов рублей – неустойка", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что всего в прошлом году было подало 2 304 иска в суд о взыскании 1,7 миллиарда рублей задолженности, а в законную силу вступило 1 808 судебных актов о взыскании задолженности на общую сумму 1,36 миллиарда рублей.

Самой проблемной категорией абонентов предприятие называет управляющие компании, ЖСК и другие жилищные организации, в отношении которых было подано более тысячи исковых заявлений на общую сумму порядка 1,38 миллиарда рублей.