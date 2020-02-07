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Теплоснабжение
2020-02-07T17:49+0300
https://ria.ru/20200207/1564414523.html
"ТЭК СПб" в 2019 году получил по суду более 2 млрд рублей долгов
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РИА Новости

"ТЭК СПб" в 2019 году получил по суду более 2 млрд рублей долгов

17:49 07.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ГУП "ТЭК Санкт-Петербург" ("ТЭК СПб") в 2019 году в результате активной претензионно-исковой работы получило с должников за поставленное теплоснабжение почти 2,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении предприятия.
"ТЭК СПб" отмечает, что добилось от должников рекордной за последние 10 лет оплаты поставленной тепловой энергии.
"В результате активной претензионно-исковой работы и работы по исполнению судебных решений в 2019 году ГУП "ТЭК СПб" получило от должников почти 2,1 миллиарда рублей. Из этой суммы 1,8 миллиарда составил основной долг за поставленное тепло и 246 миллионов рублей – неустойка", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что всего в прошлом году было подало 2 304 иска в суд о взыскании 1,7 миллиарда рублей задолженности, а в законную силу вступило 1 808 судебных актов о взыскании задолженности на общую сумму 1,36 миллиарда рублей.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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Самой проблемной категорией абонентов предприятие называет управляющие компании, ЖСК и другие жилищные организации, в отношении которых было подано более тысячи исковых заявлений на общую сумму порядка 1,38 миллиарда рублей.
ГУП "ТЭК СПб" - одна из ведущих теплоэнергетических компаний Северо-Запада России. Доля предприятия на петербургском рынке тепловой энергии составляет около 48%. Предприятие отапливает и снабжает горячей водой порядка 16 тысяч домов Санкт-Петербурга, в которых живет около 3 миллионов горожан.
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ТеплоснабжениеТЭК Санкт-ПетербургаРоссия
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