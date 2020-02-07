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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-07T17:45+0300
https://ria.ru/20200207/1564414284.html
Сирия намерена укрепить системы ПВО после авиаударов Израиля
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564389378_0:93:1003:657_1036x0_80_0_0_3a569aa3a6131bf6964c2e031ee6dfa9.jpg
РИА Новости

Сирия намерена укрепить системы ПВО после авиаударов Израиля

17:45 07.02.2020
2030
© AFP 2020 / SANAСтоп-кадр видео авиаудара Израиля по Сирии
Стоп-кадр видео авиаудара Израиля по Сирии
© AFP 2020 / SANA
Стоп-кадр видео авиаудара Израиля по Сирии
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сирия намерена улучшить свои системы противовоздушной обороны в связи с частыми авиаударами со стороны Израиля и его тактикой прикрываться другими самолетами, заявил РИА Новости посол Сирии в Китае, бывший посол Сирии в США Имад Мустафа.
Ранее Минобороны России сообщило, что заходивший на посадку лайнер со 172 пассажирами чуть не попал под огонь сирийской ПВО, отражавшей израильскую атаку под Дамаском. Самолет увели на российскую авиабазу "Хмеймим". Инцидент произошел после 2 часов ночи в четверг, когда четыре истребителя F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли внезапные удары восемью ракетами "воздух-земля" по пригородам Дамаска. В ответ сирийские правительственные войска активно применяли зенитные ракетные комплексы ПВО.
Сергей Железняк
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По словам сирийского дипломата, арабская республика полностью пересмотрит свои системы противоракетной обороны с учетом действий Израиля.
"Сирия использует все свои системы противовоздушной обороны для защиты воздушного пространства от продолжающейся агрессии со стороны Израиля. Неоднократные авиаудары убедили Сирию в необходимости более совершенного зенитного ракетного комплекса, и Сирия будет искать доступные варианты для дальнейшего укрепления своей системы ПВО", - сказал Мустафа.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
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Он заявил, что Израиль пользуется тем, что Сирия ведет активную борьбу с террористическими группировками в Идлибе. Кроме того, Мустафа осудил Израиль за попытку "прикрыться пассажирским самолетом, полностью пренебрегая жизнями мирных жителей".
Месяцем ранее, в начале января иранские военные сбили украинский Boeing 737-800 со 176 людьми на борту. Самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана в условиях противостояния с США и был принят за "вражескую цель".
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Война в СирииСирияИзраильВ мире
Популярные комментарии
Это типа, как Эрдогану подарили С 400, а он поехал славить Украину.
7 февраля, 21:50
МКМишка Кванин
4900001
Если их за пол века не научили пользоваться С-200, то не научат и за 100 лет пользоваться С-500. Деньги на ветер.
7 февраля, 20:02
Master Thief
4500003
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