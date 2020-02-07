Сирия намерена укрепить системы ПВО после авиаударов Израиля

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сирия намерена улучшить свои системы противовоздушной обороны в связи с частыми авиаударами со стороны Израиля и его тактикой прикрываться другими самолетами, заявил РИА Новости посол Сирии в Китае, бывший посол Сирии в США Имад Мустафа.

Ранее Минобороны России сообщило, что заходивший на посадку лайнер со 172 пассажирами чуть не попал под огонь сирийской ПВО, отражавшей израильскую атаку под Дамаском. Самолет увели на российскую авиабазу "Хмеймим". Инцидент произошел после 2 часов ночи в четверг, когда четыре истребителя F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли внезапные удары восемью ракетами "воздух-земля" по пригородам Дамаска. В ответ сирийские правительственные войска активно применяли зенитные ракетные комплексы ПВО.

По словам сирийского дипломата, арабская республика полностью пересмотрит свои системы противоракетной обороны с учетом действий Израиля.

"Сирия использует все свои системы противовоздушной обороны для защиты воздушного пространства от продолжающейся агрессии со стороны Израиля. Неоднократные авиаудары убедили Сирию в необходимости более совершенного зенитного ракетного комплекса, и Сирия будет искать доступные варианты для дальнейшего укрепления своей системы ПВО", - сказал Мустафа.

Он заявил, что Израиль пользуется тем, что Сирия ведет активную борьбу с террористическими группировками в Идлибе. Кроме того, Мустафа осудил Израиль за попытку "прикрыться пассажирским самолетом, полностью пренебрегая жизнями мирных жителей".