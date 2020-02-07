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Религия и мировоззрение
2020-02-07T17:46+0300
https://ria.ru/20200207/1564414249.html
Фестиваль раннехристианского искусства пройдет в Москве
https://cdn25.img.ria.ru/images/80693/24/806932474_0:80:704:476_1036x0_80_0_0_efdc9743fc35fa9d48516e4d1642dff0.jpg
РИА Новости

Фестиваль раннехристианского искусства пройдет в Москве

17:45 07.02.2020 (обновлено: 17:46 07.02.2020)
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© Фото : Marie-Lan Nguyen Бюст Гомера в Лувре
Бюст Гомера в Лувре
© Фото : Marie-Lan Nguyen
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Второй Международный фестиваль "Эпоха в миниатюре", посвященный раннехристианскому искусству, пройдет 18-25 февраля в столичном Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (ПСТГУ).
"Фестиваль - это просветительский проект дли широкой публики, который родился из многолетнего сотрудничества ПСТГУ и Амвросианской библиотеки (Милан). Мы совместно занимаемся переводом трудов святителя Амвросия Медиоланского", - сказала РИА Новости руководитель историко-культурного и просветительского центра Соборной палаты (ПСТГУ) Елизавета Фигуркова.
Мероприятия фестиваля - выставка, лекции и конференции - "обращены не только к научному сообществу, но ко всем, кто интересуется историей христианской культуры".
Среди них выставка "ILIAS PICTA в контексте раннехристианского изобразительного искусства", где можно будет увидеть цифровые копии памятников раннехристианского искусства. Экспозиция "позволяет обнаружить связь между греко-римской и христианской изобразительной традициями". На выставке впервые в России покажут факсимильное издание 2009 года греческой рукописи V века н.э. - уникальный пример иллюстрирования Илиады Гомера.
Также 19 и 20 февраля гостей ждут на конференциях. Одну из них, "Гомер сквозь века", посвятят языковой и поэтической преемственности в раннехристианскую эпоху. "Новые поэты прибегали к гомеровским формулам в сочинениях христианской тематики. Именно таким языком, в частности, писал свои стихи святой Григорий Богослов", - сообщают в просветительском центре Соборной палаты.
На другой научной конференции "Античный образ в развитии европейской культуры" обсудят преемственность и связи античной и христианской художественных традиций.
Фестиваль "Эпоха в миниатюре" - совместный просветительский проект Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (Москва) и Амвросианской библиотеки (Милан) при поддержке UBI Banca (Италия).
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