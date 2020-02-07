Фестиваль раннехристианского искусства пройдет в Москве

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Второй Международный фестиваль "Эпоха в миниатюре", посвященный раннехристианскому искусству, пройдет 18-25 февраля в столичном Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (ПСТГУ).

"Фестиваль - это просветительский проект дли широкой публики, который родился из многолетнего сотрудничества ПСТГУ и Амвросианской библиотеки (Милан). Мы совместно занимаемся переводом трудов святителя Амвросия Медиоланского", - сказала РИА Новости руководитель историко-культурного и просветительского центра Соборной палаты (ПСТГУ) Елизавета Фигуркова.

Мероприятия фестиваля - выставка, лекции и конференции - "обращены не только к научному сообществу, но ко всем, кто интересуется историей христианской культуры".

Среди них выставка "ILIAS PICTA в контексте раннехристианского изобразительного искусства", где можно будет увидеть цифровые копии памятников раннехристианского искусства. Экспозиция "позволяет обнаружить связь между греко-римской и христианской изобразительной традициями". На выставке впервые в России покажут факсимильное издание 2009 года греческой рукописи V века н.э. - уникальный пример иллюстрирования Илиады Гомера.

Также 19 и 20 февраля гостей ждут на конференциях. Одну из них, "Гомер сквозь века", посвятят языковой и поэтической преемственности в раннехристианскую эпоху. "Новые поэты прибегали к гомеровским формулам в сочинениях христианской тематики. Именно таким языком, в частности, писал свои стихи святой Григорий Богослов", - сообщают в просветительском центре Соборной палаты.

На другой научной конференции "Античный образ в развитии европейской культуры" обсудят преемственность и связи античной и христианской художественных традиций.