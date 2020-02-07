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Китайские СМИ сообщили о снижении смертности от коронавируса
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РИА Новости

Китайские СМИ сообщили о снижении смертности от коронавируса

17:42 07.02.2020
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© REUTERS / China DailyУханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Смертность от коронавируса в Китае понизилась до 2%, а в Ухане - до 4,1%, сообщает Центральное телевидение Китая.
Ранее смертность от вируса в стране составляла 2,1%.
По последним данным, смертность понизилась как по всей стране, так и в Хубэе и в Ухане. Сейчас она составляет 2,0%, 1,3% и 4,1% соответственно. При этом смертность по всему Китаю за исключением Хубэя составляет всего 0,2%.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли.
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