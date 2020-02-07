Сбербанк открыл "дочке" "Русгидро" кредитную линию на 10 млрд рублей

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сбербанк открыл "Дальневосточной генерирующей компании" (ДГК, входит в "Русгидро") возобновляемую рамочную кредитную линию на 10 миллиардов рублей для финансирования текущей деятельности, следует из материалов ДГК.
"Содержание сделки... кредитор открывает заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для финансирования текущей операционной, инвестиционной деятельности и рефинансирования действующих кредитов... Размер сделки... 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей", — говорится в сообщении.
Период действия лимита - с 5 февраля 2020 по 5 февраля 2027 года. Дата совершения сделки (заключения дополнительного соглашения) — 5 февраля.
АО "Дальневосточная генерирующая компания" — четвертая по величине установленной мощности ТГК в России. Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. В состав компании входят 15 электростанций и восемь крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях и Якутии).