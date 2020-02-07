Сбербанк открыл "дочке" "Русгидро" кредитную линию на 10 млрд рублей

"Содержание сделки... кредитор открывает заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для финансирования текущей операционной, инвестиционной деятельности и рефинансирования действующих кредитов... Размер сделки... 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей", — говорится в сообщении.

АО "Дальневосточная генерирующая компания" — четвертая по величине установленной мощности ТГК в России. Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. В состав компании входят 15 электростанций и восемь крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях и Якутии).