МИД: греческие СМИ пытаются "вбить клин между Москвой и Афинами"

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Книга Книга греческого автора Александроса Массаветаса "Третий Рим" и его интервью местным СМИ являются очернительством России и Русской православной церкви и базируются на "откровенных подлогах", говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ

В греческой газете "Катимерини" 28 января было опубликовано интервью с Массаветасом, автором книги "Третий Рим".

"И интервью, и "труд" изобилуют лживыми утверждениями и абсурдными обвинениями в адрес нашей страны. Массаветас призывает греческого читателя осознать "всю серьезность геостратегической угрозы со стороны России", на протяжении веков пытающейся "подорвать могущество Афин" и активно использующей для этого Русскую православную церковь. В больном воображении "разоблачителя" наша страна предстает зловещей силой, которая ведет против Греции "гибридную войну", "исключительно организованно и умело" манипулирует греческим общественным мнением, подкупает влиятельных комментаторов и шантажирует иерархов Элладской православной церкви", - говорится в комментарии.

При этом, отметили в ведомстве, самые яркие совместные достижения, которыми россияне дорожат вместе с греками, различные двусторонние культурно-гуманитарные мероприятия, включая общественные форумы, фестивали и военно-мемориальные события, "являются, в подаче автора, ничем иным, как прямым вредительством со стороны Москвы и вмешательством во внутренние дела Греции".

"Массаветас дошел до того, что провел прямую аналогию между Русской православной церковью и радикальным исламом на том основании, что в ряд храмов РПЦ могут не впустить женщин в брюках, а также открыто противопоставляет нашу православную традицию греческой. Одновременно он без малейшего зазрения совести заявляет, что его сложно заподозрить в нелюбви к русскому православию", - отмечается в заявлении.

В МИД констатировали, что Массаветас не является ни историком, ни писателем, а "промышляет сочинительством туристических путеводителей".

"Охотно предоставляя трибуну подобным персонажам, которые готовы идти на любые ухищрения и откровенные подлоги, чтобы извратить и очернить общие страницы российско-греческой истории, определенные СМИ Греции лишний раз демонстрируют свою ориентацию на внешние силы, желающие вбить клин между Москвой и Афинами", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.