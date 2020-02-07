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Турция запретила ввоз продуктов животноводства из Китая
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РИА Новости

Турция запретила ввоз продуктов животноводства из Китая

17:34 07.02.2020
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© REUTERS / CNS PhotoРабочий в защитном костюме дезинфицирует деревню в провинции Шаньдун
Рабочий в защитном костюме дезинфицирует деревню в провинции Шаньдун
© REUTERS / CNS Photo
Рабочий в защитном костюме дезинфицирует деревню в провинции Шаньдун
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Турция временно запретила ввоз животных и продуктов животного происхождения из Китая в связи со вспышкой нового типа коронавируса, сообщил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
"В связи с распространением вызванного коронавирусом заболевания, временно прекращен импорт продуктов животного происхождения и животных в любом виде из Китая", - сообщил Коджа в эфире канала NTV.
По его словам, повторные тесты на наличие коронавируса, взятые у 61 человека, находящегося в карантине, оказались отрицательными.
Органы здравоохранения страны распространили контроль за прилетающими из-за рубежа пассажирами на все международные аэропорты страны. На настоящий момент не выявлено ни одного заболевшего коронавирусом пассажира.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли.
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