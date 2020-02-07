Турция запретила ввоз продуктов животноводства из Китая

"В связи с распространением вызванного коронавирусом заболевания, временно прекращен импорт продуктов животного происхождения и животных в любом виде из Китая", - сообщил Коджа в эфире канала NTV

По его словам, повторные тесты на наличие коронавируса, взятые у 61 человека, находящегося в карантине, оказались отрицательными.

Органы здравоохранения страны распространили контроль за прилетающими из-за рубежа пассажирами на все международные аэропорты страны. На настоящий момент не выявлено ни одного заболевшего коронавирусом пассажира.