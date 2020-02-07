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Генерал Арсланов рассказал о вменяемых ему хищениях
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РИА Новости

Генерал Арсланов рассказал о вменяемых ему хищениях

17:34 07.02.2020 (обновлено: 18:40 07.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкХалил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Халил Арсланов заявил в суде, что ему вменяют хищения при поставках в армию портативных радиостанций.
СК РФ считает, что Арсланов, начальник Главного управления связи ВС РФ, совершил хищения на 6,7 миллиарда рублей, и просит его ареста.
"Мне инкриминируют то, что я завысил стоимость радиостанции. Данная радиостанция поставляется поставщиком лишь для нужд Минобороны, рыночной стоимости просто не существует. Суть обвинений - надуманная", - сказал Арсланов в пятницу в 235-м гарнизонном военном суде.
По словам его адвоката, в основу дела легло заключение эксперта, который назвал стоимость радиостанции завышенной. "Следствие указывает, что цена радиостанции установлена согласно рыночной стоимости, но ее просто не существует, эта радиостанция создана специально для Вооруженных сил", - добавил Антон Антонов.
В прошлом году Арсланов рассказывал телеканалу "Звезда", что в рамках гособоронзаказа в армию поставляются портативные радиостанции Р-187-П1 ("Азарт-П1"), которые являются "радиосредством принципиально нового поколения" и "по своим основным характеристикам не уступают аналогичным радиостанциям ведущих стран мира".
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Дело генерала АрслановаХалил АрслановГенштаб ВС РоссииСледственный комитет РФПроисшествия
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