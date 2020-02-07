Генерал Арсланов рассказал о вменяемых ему хищениях

По словам его адвоката, в основу дела легло заключение эксперта, который назвал стоимость радиостанции завышенной. "Следствие указывает, что цена радиостанции установлена согласно рыночной стоимости, но ее просто не существует, эта радиостанция создана специально для Вооруженных сил", - добавил Антон Антонов.