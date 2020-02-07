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Додон придумал, как сократить госдолг после кражи миллиарда долларов
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РИА Новости

Додон придумал, как сократить госдолг после кражи миллиарда долларов

17:24 07.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 7 фев - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что в ближайшее время выдвинет инициативу, которая позволит на 344 миллиона долларов сократить госдолг, появившийся после кражи миллиарда долларов из банковской системы страны.
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки ликвидировали, имущество выставили на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денег. В 2015 году, когда стало известно, что из банковской системы вывели миллиард долларов, Нацбанк под гарантии правительства выдал трем банкам кредиты, чтобы компенсировать убытки. Для возвращения этих кредитов минфин выпустил гособлигации под 5% годовых, сумма кредитов расценивается как госдолг.
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"Главный вопрос, которым сейчас занимается правительство - как исключить эти 20 миллиардов леев (1,14 миллиарда долларов), оказавшихся на плечах людей, из бюджета, в ближайшие недели я намерен представить инициативу на этот счет, мы нашли механизм, который позволит покрыть часть расходов не за счет граждан. Это значит, что будет принят закон, позволяющий сократить долг в 20 миллиардов леев минимум на 5-6 миллиардов (287-344 миллиона долларов), - заявил Додон в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.
По словам президента, соответствующий закон может быть принят через месяц-полтора. Додон не уточнил, за счет чего будет компенсирован госдолг, но отметил, что схема разрабатывалась при помощи иностранных партнеров, в том числе Международного валютного фонда.
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Игорь ДодонМолдавияВ мире
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