Додон придумал, как сократить госдолг после кражи миллиарда долларов

В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки ликвидировали, имущество выставили на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денег. В 2015 году, когда стало известно, что из банковской системы вывели миллиард долларов, Нацбанк под гарантии правительства выдал трем банкам кредиты, чтобы компенсировать убытки. Для возвращения этих кредитов минфин выпустил гособлигации под 5% годовых, сумма кредитов расценивается как госдолг.