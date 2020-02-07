Ученые назвали вероятных промежуточных переносчиков коронавируса

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Китайские ученые выяснили, что панголины могут быть промежуточными хозяевами нового типа коронавируса, сообщает телеканал CGTN

Группа ученных из Южнокитайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства в Гуандуне сообщила в пятницу, что совершила прорыв в отслеживании потенциального промежуточного хозяина коронавируса.

После исследования свыше тысячи образцов метагенома исследователи получили данные, что промежуточным хозяином может быть панголин. Проведя молекулярно-биологическое узнавание, ученые обнаружили, что коэффициент позитивности бетакоронавируса в панголинах составляет 70%. После этого исследователи изолировали штамм вируса животного, и выяснили, что последовательность генома изолированного штамма на 99% совпадает с тем, который заражает человека.

Один из исследователей профессор Шэнь Юн И сообщил в ходе пресс-конференции в пятницу, что панголины могут быть не единственными промежуточными хозяевами вируса.

"Возьмите, например, SARS, помимо цивет, другие хищники тоже могут распространять вирус", - сказал ученый.

По его словам, новое исследование позволит предупреждать и контролировать эпидемию коронавируса.

Панголины, или ящеры - отряд плацентарных млекопитающих. Тело животного покрыто крупными роговыми ромбическими чешуями, налегающими черепицеобразно друг на друга. Панголины населяют открытые местности и тропические леса, ведут ночной образ жизни, а днем прячутся в глубоких норах или дуплах и кронах деревьев. Питаются муравьями и термитами. Панголины добываются из-за мяса и чешуи, которой приписывают лечебные свойства.

Атипичная пневмония (тяжелый острый респираторный синдром, ТОРС, SARS) впервые был зарегистрирован в ноябре 2002 года в китайской провинции Гуандун, последний случай заболевания SARS был зафиксирован в июне 2003 года. По данным ВОЗ, за время эпидемии в 30 странах мира было зарегистрировано более 8,4 тысячи случаев заболевания SARS, 813 человек скончались.