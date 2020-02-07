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Китай поделился с США первыми пятью геномами коронавируса
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РИА Новости

Китай поделился с США первыми пятью геномами коронавируса

17:16 07.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВ лабаратории
В лабаратории
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В лабаратории. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Китай поделился с США первыми пятью геномными последовательностями коронавируса нового типа, сообщила Академия наук КНР.
"Государственный центр биологической информации (CNCB)/ Государственный центр генетических данных (NGDC) синхронизировал и поделился с базой данных последовательностей нуклеиновых кислот GenBank Национального центра биотехнологической информации США первыми пятью самостоятельно подобранными геномными последовательностями коронавируса нового типа 2019 года", - говорится в заявлении на сайте академии.
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Центр планирует продолжить делиться информацией, чтобы широкие круги ученых могли начать исследования коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли.
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Распространение нового коронавирусаВОЗКитайУханьСШАВ мире
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