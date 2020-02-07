Китай поделился с США первыми пятью геномами коронавируса

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Китай поделился с США первыми пятью геномными последовательностями коронавируса нового типа, сообщила Академия наук КНР.
"Государственный центр биологической информации (CNCB)/ Государственный центр генетических данных (NGDC) синхронизировал и поделился с базой данных последовательностей нуклеиновых кислот GenBank Национального центра биотехнологической информации США первыми пятью самостоятельно подобранными геномными последовательностями коронавируса нового типа 2019 года", - говорится в заявлении на сайте академии.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
Центр планирует продолжить делиться информацией, чтобы широкие круги ученых могли начать исследования коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли.