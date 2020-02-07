Китай поделился с США первыми пятью геномами коронавируса

"Государственный центр биологической информации (CNCB)/ Государственный центр генетических данных (NGDC) синхронизировал и поделился с базой данных последовательностей нуклеиновых кислот GenBank Национального центра биотехнологической информации США первыми пятью самостоятельно подобранными геномными последовательностями коронавируса нового типа 2019 года", - говорится в заявлении на сайте академии.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли.