Женщина, посадившая ребенка за руль каршеринга в Москве, раскаялась

Ранее сообщалось, что 25 января женщина, находясь в алкогольном опьянении, во время поездки по Москве на каршеринговом авто посадила за руль ребенка. При этом на заднем сидении находился еще один ребенок. Она объясняла свой поступок тем, что выполняла просьбу ребенка. Ее обвинили по статье "вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий".