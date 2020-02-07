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Женщина, посадившая ребенка за руль каршеринга в Москве, раскаялась
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РИА Новости

Женщина, посадившая ребенка за руль каршеринга в Москве, раскаялась

17:13 07.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Женщина, посадившая 9-летнего сына за руль во время поездки на каршеринговой машине по Москве, раскаялась в содеянном, расследование дела против нее завершено, сообщает столичный главк СК России.
Ранее сообщалось, что 25 января женщина, находясь в алкогольном опьянении, во время поездки по Москве на каршеринговом авто посадила за руль ребенка. При этом на заднем сидении находился еще один ребенок. Она объясняла свой поступок тем, что выполняла просьбу ребенка. Ее обвинили по статье "вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий".
Ребенок за рулем
7 января, 17:00
В Сети появилось видео с ребенком за рулем в Петербурге
Проверка данных СМИ была начата 31 января.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летней женщины... В ходе предварительного расследования обвиняемая вину в инкриминируемом ей преступлении признала в полном объёме, в содеянном раскаялась", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
Женщине грозит до года лишения свободы.
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